02 Haziran 2020, Salı
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Başkan Erdoğan'dan Siirt'te şehit olan iki asker için baş sağlığı mesajı

Başkan , Twitter'dan, ’in Pervari ilçesinde nöbet değişimi için çıktıkları yolda geçirerek şehit olan iki asker için baş sağlığı mesajı yayımladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: 'in Pervari ilçesinde nöbet değişimi için çıktıkları yolda geçirerek şehit olan 2 askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.

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