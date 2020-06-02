Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Siirt'te şehit olan askerler için baş sağlığı mesajı yayınladı. Albayrak mesajında, "Siirt'in Pervari ilçesinde zırhlı aracın kaza yapması sonucu 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.