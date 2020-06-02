02 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Siirt'te şehit olan askerler için baş sağlığı mesajı

Son dakika haberine göre , 'te olan askerler için baş sağlığı mesajı yayınladı. Albayrak mesajında, "Siirt’in Pervari ilçesinde zırhlı aracın kaza yapması sonucu 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

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Giriş Tarihi: 02.06.2020
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BERAT ALBAYRAK'TAN ŞEHİTLER İÇİN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'te olan askerler için baş sağlığı mesajı yayınladı. Albayrak mesajında, "Siirt'in Pervari ilçesinde zırhlı aracın kaza yapması sonucu 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

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