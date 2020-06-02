Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Siirt'te şehit olan askerler için baş sağlığı mesajı
Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Siirt'te şehit olan askerler için baş sağlığı mesajı yayınladı. Albayrak mesajında, "Siirt’in Pervari ilçesinde zırhlı aracın kaza yapması sonucu 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Siirt'te şehit olan askerler için baş sağlığı mesajı yayınladı. Albayrak mesajında, "Siirt'in Pervari ilçesinde zırhlı aracın kaza yapması sonucu 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.
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