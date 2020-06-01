01 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Cephanelik ele geçirildi

'ın Kozluk ilçesi kırsalında teröristlere ait silah ve mühimmatların gizlendiği bilgisi üzerine Batman İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi. Operasyonda terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.06.2020
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İÇİŞLERİ DUYURDU: CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

'ın Kozluk ilçesi kırsalında teröristlere ait ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Batman İl Jandarma Komutanlığınca Kozluk ilçesi kırsalında kayalıklar altında bölücü terör örgütüne ait silah ve mühimmatların gizlendiği bilgisi üzerine bölgeye operasyon düzenlendi.



Bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde kayalıklar altına gizlenmiş şekilde;

3 adet roketatar silahı,
8 adet antitank roketatar mühimmatı,
8 adet roketatar mühimmatı sevk fişeği,
1 adet GP-25 bombaatar silahı (Kaleşnikof P.tf. monte edilebilen),
6 adet 40 mm bombaatar mühimmatı,
1 adet el telsizi,
70 metre 2.5mm.lik tek hatlı bakır kablo.
50 metre 1.5mm.lik tek hatlı bakır kablo,
1 adet üç antenli portatif 3G GSM sinyal kesici,
4 adet adaptörlü sarj cihazı ele geçirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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