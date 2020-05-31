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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan terör operasyonları hakkında açıklama

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu hafta sonu terör örgütü için kabus oldu... Kahraman @Jandarmamızın hava desteği ile yaptığı operasyonda kırsalında üç terörist etkisiz hale getirildi. Hafta sonu sadece yurt içerisinde 14 terörist etkisiz hale geldi..." paylaşımında bulundu.

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Giriş Tarihi: 31.05.2020 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020
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BAKAN SOYLU'DAN TERÖR OPERASYONLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarmanın hava destekli operasyonuyla 'nin Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından "terörle mücadeleye" ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Bu hafta sonu terör örgütü için kabus oldu. Kahraman jandarmamızın hava desteği ile yaptığı operasyonda kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Hafta sonu sadece yurt içerisinde 14 terörist etkisiz hale geldi."

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