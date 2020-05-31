Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan terör operasyonları hakkında açıklama
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu hafta sonu terör örgütü için kabus oldu... Kahraman @Jandarmamızın hava desteği ile yaptığı operasyonda Tunceli Ovacık kırsalında üç terörist etkisiz hale getirildi. Hafta sonu sadece yurt içerisinde 14 terörist etkisiz hale geldi..." paylaşımında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarmanın hava destekli operasyonuyla Tunceli'nin Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından "terörle mücadeleye" ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Soylu, şunları kaydetti:
"Bu hafta sonu terör örgütü için kabus oldu. Kahraman jandarmamızın hava desteği ile yaptığı operasyonda Tunceli Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Hafta sonu sadece yurt içerisinde 14 terörist etkisiz hale geldi."
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