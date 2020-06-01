Son dakika: İçişleri Bakanlığı: PKK'nın sözde Kazan Vadisi sorumlusu Kava kod adlı Muhammed öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, Hakkari Çukurca Kazan Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Özel Harekat timlerince dün gerçekleştirilen hava destekli operasyon hakkında açıklama yaptı. Bakanlık operasyonda etkisiz hale getirilen 3 PKK'lıdan birinin; terör örgütünün sözde Kazan Vadisi bölge sorumlusu Kava kod adlı Muhammed olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; iç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Çukurca Kazan Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Özel Harekat timlerince dün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti.
PKK'NIN SÖZDE KAZAN VADİSİ SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terör örgütünün sözde Kazan Vadisi bölge sorumlusu Kava kod adlı Muhammed olduğu tespit edildi.
PKK'NIN SÖZDE KAZAN VADİSİ SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terör örgütünün sözde Kazan Vadisi bölge sorumlusu Kava kod adlı Muhammed olduğu tespit edildi.
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