01 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: PKK'nın sözde Kazan Vadisi sorumlusu Kava kod adlı Muhammed öldürüldü

, bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde timlerince dün gerçekleştirilen hava destekli operasyon hakkında açıklama yaptı. Bakanlık operasyonda etkisiz hale getirilen 3 PKK'lıdan birinin; terör örgütünün sözde Kazan Vadisi bölge sorumlusu Kava kod adlı Muhammed olduğunu duyurdu.

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Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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İÇİŞLERİ: PKK'NIN SÖZDE KAZAN VADİSİ SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; iç güvenlik operasyonları kapsamında; bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde timlerince dün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti.

PKK'NIN SÖZDE KAZAN VADİSİ SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terör örgütünün sözde Kazan Vadisi bölge sorumlusu Kava kod adlı Muhammed olduğu tespit edildi.
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