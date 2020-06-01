İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Ankara'daki Barış Çakan cinayeti hakkında açıklama
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ankara’da hafta sonu ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyen bir grubu uyaran Barış Çakan isimli genç yavrumuzun çıkan tartışmada hayatını kaybetmesi hepimizi derinden yaralamıştır. Yaşanan elim hadise tüm boyutlarıyla incelenmiş ve gerekli adli süreç başlatılmıştır." dedi.
İletişim Başkanı Altun, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Barış Çakan'ın, ezan okunduğu sırada araçta yüksek sesle müzik dinleyen grubu uyarması sonucu çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetmesiyle ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Altun, "Ankara'da hafta sonu ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyen bir grubu uyaran Barış Çakan isimli genç yavrumuzun çıkan tartışmada hayatını kaybetmesi hepimizi derinden yaralamıştır. Yaşanan elim hadise tüm boyutlarıyla incelenmiş ve gerekli adli süreç başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.
Fahrettin Altun şu mesajları verdi;
Yaşanan acı hadisenin gerçek sebebinin belirli çevreler ve odaklar tarafından kasıtlı bir şekilde manipüle edilmesi, hadisenin "ısrarla" Kürtçe şarkı dinleyen gencin öldürülmesi olarak yansıtılması, hakikatin kirli bir algı operasyonuna kurban edilmek istendiğini göstermektedir.
"SON ZAMANLARDA SİSTEMATİK BİR ŞEKİLDE..."
Toplumsal dinamiklerimizi hedef alan yalan haberlerin, provokasyonların ve algı yönetimi çalışmalarının, kamu güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerimize yönelik son zamanlarda sistematik bir şekilde yürütülen karalama ve iftira kampanyalarından bağımsız olduğu asla düşünülemez.
Devletimiz, kamu huzur ve güvenliğinin zaafiyete uğratılmasına, yalan haberlerin ve algı operasyonlarının zihinlerimizi işgal edip bizi esir almasına asla müsaade etmeyecektir. Milletimiz üzerinde oynanan bu alçak oyunun takipçisi olacak ve gerekli tüm adımları süratle atacağız.
"KARANLIK ODAKLARA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"
Türkiye Cumhuriyeti Devleti 83 milyon vatandaşımızın sığınağı, koruyucusu ve hizmetkarıdır. Toplumsal huzur ve güvenliğimiz için milletimizle el ele vererek kardeşlik ve barış atmosferini bozmayı hedefleyen karanlık odaklara geçit vermeyeceğiz.
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