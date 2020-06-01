Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Güney Kıbrıs'taki cami saldırısına kınama
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Güney Kıbrıs'ın Limasol şehrindeki Köprülü Camii'ne yapılan saldırıyı kınadı. Prof. Dr. Erbaş, '' Mabedimize el uzatan bu caniler, bir an evvel bulunmalı, adalet karşısına çıkarılmalıdır.'' ifadelerini kullandı.
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