01 Haziran 2020, Pazartesi
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Güney Kıbrıs'taki cami saldırısına kınama

Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 'ın Limasol şehrindeki Köprülü Camii'ne yapılan saldırıyı kınadı. Prof. Dr. Erbaş, '' Mabedimize el uzatan bu caniler, bir an evvel bulunmalı, adalet karşısına çıkarılmalıdır.'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 01.06.2020
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DİYANET'TEN GÜNEY KIBRIS'TAKİ CAMİ SALDIRISINA KINAMA
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