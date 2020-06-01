01 Haziran 2020, Pazartesi
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Yunanistan'ın ölüme sürüklediği sığınmacılar kurtarıldı

ülkelerine sığınmak için deniz yolunu seçen 45 sığınmacıyı Türk kara sularına sürükledi. Ölümle burun buruna gelen sığınmacılar Türk sahil güvenliği tarafından kurtarıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.06.2020
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TÜRKİYE O SIĞINMACILARI KURTARDI

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına dönmeye zorlanan 45 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik botta sığınmacı olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik botu bölgeye intikal etti.

Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen, içlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu 26 Suriye, 5 Somali, 4 Gambiya, 3 Kongo, 3 Eritre, 2 Senegal, Moritanya ve Gine uyruklu olmak üzere toplam 45 sığınmacı kurtarıldı.

Haklarında yasal işlem y apılan sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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