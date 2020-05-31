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Son dakika haberi... Hrant Dink Vakfı’nı tehdit eden şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... Vakfı'na tehdit içerikli elektronik posta gönderilmesine ilişkin 'da gözaltına alınıp 'a getirilen şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmişti. Şüpheli tutuklamaya sevk edildi. Sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.05.2020
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SON DAKİKA HABERİ... HRANT DİNK VAKFI’NI TEHDİT EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Vakfı'na tehdit içerikli elektronik posta gönderilmesine ilişkin 'da gözaltına alınan şüpheli 'a getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Konya'nın Selçuklu ilçesindeki evinde gözaltına alınan H.A, kente kara yoluyla giden İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

H.A'nın İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli H.A. Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.Şüpheli savcılık sorgusu ardından Başsavcılıkça ifTCK'nın 106/2-b, TCK 43 maddelerinden tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli sorgusu ardından atılı suç kapsamında tutuklanarak cezaevine konuldu.

NAZİF KARAMAN - SABAH

Son dakika haberi: Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli İstanbul'a getirildi SON DAKİKA HABERİ: HRANT DİNK VAKFI'NI TEHDİT EDEN ŞÜPHELİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ
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