Son dakika haberi... Hrant Dink Vakfı’nı tehdit eden şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri... Hrant Dink Vakfı'na tehdit içerikli elektronik posta gönderilmesine ilişkin Konya'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirilen şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmişti. Şüpheli tutuklamaya sevk edildi. Sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.
Hrant Dink Vakfı'na tehdit içerikli elektronik posta gönderilmesine ilişkin Konya'da gözaltına alınan şüpheli İstanbul'a getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Konya'nın Selçuklu ilçesindeki evinde gözaltına alınan H.A, kente kara yoluyla giden İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.
H.A'nın İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli H.A. Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.Şüpheli savcılık sorgusu ardından Başsavcılıkça ifTCK'nın 106/2-b, TCK 43 maddelerinden tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli sorgusu ardından atılı suç kapsamında tutuklanarak cezaevine konuldu.
NAZİF KARAMAN - SABAH
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