Son dakika haberi: Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli İstanbul'a getirildi
Son dakika haberine göre; Hrant Dink Vakfı'na tehdit içerikli elektronik posta gönderilmesine ilişkin Konya'da gözaltına alınan şüpheli İstanbul'a getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Konya'nın Selçuklu ilçesindeki evinde gözaltına alınan H.A, kente kara yoluyla giden İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.
İstanbul'a getirilen şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
İstanbul'a getirilen şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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