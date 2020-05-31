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Son dakika haberi: Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli İstanbul'a getirildi

Son dakika haberine göre; Vakfı'na tehdit içerikli elektronik posta gönderilmesine ilişkin 'da gözaltına alınan şüpheli 'a getirildi.

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Giriş Tarihi: 31.05.2020 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020
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HRANT DİNK VAKFI'NI TEHDİT EDEN ŞÜPHELİ...
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 'nın Selçuklu ilçesindeki evinde gözaltına alınan H.A, kente kara yoluyla giden İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

İstanbul'a getirilen şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


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