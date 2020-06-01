Son dakika: Bakan Varank'tan önemli açıklama: Üretim için oldukça sevindirici
Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yaptığı açıklamada, "İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi mayısta dip seviyeden döndü. Üretim için oldukça sevindirici. Kovid-19 tedbirlerine uyulması ve salgının azalmasıyla son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin, mayıs ayında dip seviyeden döndüğünü, koronavirüs tedbirlerine uyulması ve salgının azalmasıyla son iki çeyrekte güçlü toparlanma beklediklerini açıkladı.
Bakan Varank, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi Mayıs'ta dip seviyeden döndü. Düşüşün hız kesmesi, sektörel toparlanma ve beklentilerin iyileşmesi, üretim için oldukça sevindirici. Kovid-19 tedbirlerine uyulması ve salgının azalmasıyla son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi mayısta dip seviyeden döndü.— Mustafa Varank (@varank) June 1, 2020
Düşüşün hız kesmesi, sektörel toparlanma ve beklentilerin iyileşmesi, üretim için oldukça sevindirici.
Kovid tedbirlerine uyulması ve salgının azalmasıyla son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz. pic.twitter.com/x6AHiawsqQ
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