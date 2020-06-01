01 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Varank'tan önemli açıklama: Üretim için oldukça sevindirici

Son dakika: Bakan Varank'tan önemli açıklama: Üretim için oldukça sevindirici

Son dakika haberi... ve Teknoloji Bakanı Varank, yaptığı açıklamada, "İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi mayısta dip seviyeden döndü. Üretim için oldukça sevindirici. Kovid-19 tedbirlerine uyulması ve salgının azalmasıyla son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
ABONE OL
BAKAN VARANK'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA: ÜRETİM İÇİN OLDUKÇA SEVİNDİRİCİ

ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin, mayıs ayında dip seviyeden döndüğünü, koronavirüs tedbirlerine uyulması ve salgının azalmasıyla son iki çeyrekte güçlü toparlanma beklediklerini açıkladı.



, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi Mayıs'ta dip seviyeden döndü. Düşüşün hız kesmesi, sektörel toparlanma ve beklentilerin iyileşmesi, üretim için oldukça sevindirici. Kovid-19 tedbirlerine uyulması ve salgının azalmasıyla son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA