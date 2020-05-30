30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Son dakika: MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe!

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada " bölgesinde, sızma girişiminde bulunan 5 /'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.05.2020 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020
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SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNAN TERÖRİSTLERE AĞIR DARBE!

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada " bölgesinde, sızma girişiminde bulunan 5 /'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

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