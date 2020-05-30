Son dakika: MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe!
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesinde, sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesinde, sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
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