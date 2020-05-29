29 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan flaş açıklamalar

Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan flaş açıklamalar

Son dakika haberi... Başkanı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şentop, 'kiralık vekil tartışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu Meclis Başkanı'nın işi değil. Partiler görüşürler. Türkiye'nin tek bir bütün halinde seçim kanunlarını bir araya getirmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
ABONE OL
TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'TAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı , canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kiralık vekil tartışmaları ile ilgili soruya yanıt veren Şentop, "Türkiye'nin tek bir bütün halinde seçim kanunlarını bir araya getirmesi gerektiğini düşünüyorum. " dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan flaş açıklamalar | VİDEO TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'TAN FLAŞ AÇIKLAMALAR | VİDEO

Şentop'un konuya ilişkin görüşleri şöyle:

"Türkiye'nin tek bir bütün halinde seçim kanunlarını bir araya getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Siyasi partiler kanununa bakılırsa partilerin kapatılma sebepleri tek tek yer alır. İçlerinde şimdi uygulanamayacak olan maddeler de var. Hükümet sistemi değişikliğinin sonrasında da bir değişiklik yapılabilir diye düşünüyorum. Bu Meclis Başkanı'nın işi değil. Partiler görüşürler."

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA