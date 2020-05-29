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Haberler Galeri Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! Başkan Erdoğan incelemelerde bulundu

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! Başkan Erdoğan incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanlığı'nca İstanbul Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. Başkan Erdoğan, açılış öncesi hastaneyi gezdi ve yetkililerden bilgi aldı. Toplam 125 bin metrekare alana ve 75 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Hastane olası depremde zarar görmeyecek ve deprem sonrasında yaralıların tedavisinde etkin rol oynayabilecek.

Giriş Tarihi: 29.05.2020 11:06 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 16:21
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Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! Başkan Erdoğan incelemelerde bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün hizmete açılacak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan, açılış töreni öncesi yetkililerden bilgi aldı.

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Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! Başkan Erdoğan incelemelerde bulundu

İstanbul'da salgın ve afetlere karşı kullanılmak üzere inşa edilen hastanenin açılışına bizzat katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Tarabya'daki Huber Köşkü'nden hastaneye geldi.

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Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! Başkan Erdoğan incelemelerde bulundu

Tören öncesi hastanede incelemelerde bulunan Erdoğan, bu sırada yetkililerden de bilgi aldı.

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Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! Başkan Erdoğan incelemelerde bulundu

Başkan Erdoğan'a incelemeler sırasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

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Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! Başkan Erdoğan incelemelerde bulundu

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Koronavirüs önlemleri kapsamında yapımına başlanan Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum havadan görüntülendi.