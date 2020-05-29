Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! Başkan Erdoğan incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanlığı'nca İstanbul Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. Başkan Erdoğan, açılış öncesi hastaneyi gezdi ve yetkililerden bilgi aldı. Toplam 125 bin metrekare alana ve 75 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Hastane olası depremde zarar görmeyecek ve deprem sonrasında yaralıların tedavisinde etkin rol oynayabilecek.