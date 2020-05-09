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Başkan Erdoğan Sancaktepe ve Yeşilköy'deki pandemi hastanelerini inceledi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'deki pandemi hastanesine gitti. Havadan incelemelerde bulunduktan sonra Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı pandemi hastanesine giden Erdoğan'a İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim kalın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililer de eşlik etti. Erdoğan hastane ziyaretlerinin ardından Yassıada'yı da havadan inceledi.
Giriş Tarihi: 09.05.2020 15:29Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 15:32