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Haberler Galeri Başkan Erdoğan Sancaktepe ve Yeşilköy'deki pandemi hastanelerini inceledi

Başkan Erdoğan Sancaktepe ve Yeşilköy'deki pandemi hastanelerini inceledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'deki pandemi hastanesine gitti. Havadan incelemelerde bulunduktan sonra Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı pandemi hastanesine giden Erdoğan'a İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim kalın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililer de eşlik etti. Erdoğan hastane ziyaretlerinin ardından Yassıada'yı da havadan inceledi.

Giriş Tarihi: 09.05.2020 15:29 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 15:32
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Başkan Erdoğan Sancaktepe ve Yeşilköy'deki pandemi hastanelerini inceledi

Koronavirüs ile mücadelede güçlü sağlık sistemi ile öne çıkan Türkiye, pandemi ile mücadele için Atatürk Havalimanı bölgesinde ve Sancaktepe'de iki hastaneyi daha hayata geçirmek için harekete geçmişti.

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Başkan Erdoğan Sancaktepe ve Yeşilköy'deki pandemi hastanelerini inceledi

Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla inşaatı başlayan hastanelerde çalışmalar sürüyor.

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Başkan Erdoğan Sancaktepe ve Yeşilköy'deki pandemi hastanelerini inceledi

Büyük bölümü tamamlanan hastaneleri Başkan Erdoğan yakından takip ediyor.

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Başkan Erdoğan Sancaktepe ve Yeşilköy'deki pandemi hastanelerini inceledi

Öğle saatlerinde Huber Köşkü'nden havalanan Erdoğan, Sancaktepe'deki ve Atatürk Havalimanı bölgesinde yapılacak iki hastanede incelemelerde bulundu.

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Başkan Erdoğan Sancaktepe ve Yeşilköy'deki pandemi hastanelerini inceledi

Erdoğan'a İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim kalın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililer de eşlik etti.