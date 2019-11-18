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CHP'li belediyelerin israf balonu elinde patladı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.11.2019 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
CHP'NİN İSRAF BALONU PATLADI!

Yerel seçimlerden önce belediyeleri israfla suçlayan 'nin yalanı elinde patladı, belediyeler israfa yöneldi. AK Partili belediyeler tasarrufa giderken ’da 14 ilçeyi yöneten CHP’li belediyelerin 8’i bir önceki yıla göre çok daha fazla bütçe artışına gitti.

'li belediyelerin 'de onaylanan 2020 bütçeleri dudak uçuklattı. 'daki 14 CHP'li belediyenin yarısından fazlası astronomik rakamlarla bütçe artışına giderken, AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerin de bir önceki döneme nazaran daha fazla bütçe talep etmesi dikkat çekti.

Kadıköy, Şişli, , Ataşehir, Bakırköy ve daha birçok CHP'li belediye, İBB'nin de aynı partiden olmasını fırsat bilerek, norm dışı bir bütçe talebinde bulundu. İstanbul'un nüfusunun büyük bir kısmını barındıran Bağcılar, Sultanbeyli, Sancaktepe, Güngören, gibi belediyeler ise 2019 yılına nazaran daha düşük bir bütçe onaylattı.

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CHP İSRAFTA SINIR TANIMIYOR

Terör örgütü 'nın siyasi kanadı HDP'nin oylarıyla (İBB) seçimlerini kazanan CHP'nin ilçe belediyeleri, israfta birbiriyle yarışıyor. İstanbul'a hizmetten ziyade şovmen hareketlerle ve ideolojik taassuplarıyla göz boyayan CHP'li belediyelerin 2020 bütçeleri, büyük tepki çekiyor.

Daha önce belediyeye ait çöp toplama araçları Aynel Arap'ta, /YPG'li teröristlerin elinde görüntülenen CHP'li , 2019 yılındaki bütçesi 670 milyonken, 2020 bütçesini 730 milyona çıkardı. Düzenledikleri konserlerle üzerinden büyük bir israfa kapı aralayan de bütçe artışı talep etti. 2019 bütçesi 481 milyon 935 bin olan CHP'li Bakırköy Belediyesi 2020 bütçesini 581 milyon 255 bin olarak belirledi.

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HEM YOLSUZLUK HEM ARSIZLIK

Yolsuzluklarla gündemden düşmeyen ve geçtiğimiz dönemde görevden el çektirilen 'nin yönettiği de bütçesini genişletmiş. 2019 yılında İBB'den 518 milyonluk bütçe onayı talep eden CHP'li Ataşehir Belediyesi, 2020 yılında ise 538 milyon gibi astronomik bir rakamı komisyondan geçirmiş. Yolsuzluklarla çalkalanan bir diğer CHP'li belediye olan Beşiktaş'ta da durum pek farklı değil.

Yeni Akit'in haberine göre; 2019 bütçesi 436 milyon olan Beşiktaş, 2020 yılı için 580 milyonluk bütçe istemiş. Belediye işçilerinin maaşlarını ödeyemedikleri için çöpleri toplanmayan CHP'li de bir önceki yıla nazaran bütçe artışına gitmiş. 2019'da 670 milyon bütçe oluşturan Şişli, 2020 için 680 milyonluk devasa bütçe talebini onaylattı. CHP'li Sarıyer ve Beylikdüzü belediyeleri de bir önceki yıla nazaran daha fazla bütçe talep etti.

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AK PARTİ TASARRUFA GİTTİ

Bir önceki dönem AK Parti'deyken 650 milyonluk bütçe talep eden Küçükçekmece Belediyesi, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'ye geçince 660 milyonluk bir bütçenin altına imza attı. CHP'nin aksine, AK Partili belediyeler ise büyük bir tasarruf örneğine sergiledi. 2019 yılında 466 milyon 232 bin lira bütçesi olan Sancaktepe Belediyesi, yeni dönem için sadece 422 milyonluk bütçe talep etti.

AK Partili Güngören Belediyesi 245 milyondan 205 milyona, 525 milyondan 514 milyona, Sultanbeyli Belediyesi 313 milyondan 299 milyona, Bayrampaşa Belediyesi de 301 milyondan 268 milyona indirdikleri bütçelerini onaya sundu.

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İstanbullu İstanbullu

hırsızlar bunların hesabını soracağız. önümüzdeki 40 yıl chp istanbulu unutsun.

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cevapla 18.11.2019 10:43
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