CHP'li belediyeler tek tek döküldü! İsraf rekoru kırdılar
Yerel seçimlerin ardından 1 yıl geçti. Adalet, eşitlik ve hizmet vaadiyle yönetime gelen CHP’li belediyeler ise binlerce işçiyi ekmeğinden etti; kadrolaşma ve rant iddialarıyla adını duyurdu.
Yerel seçimlerin üzerinden 1 yıl geçti. 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile İstanbul, İzmir, Adana gibi büyükşehirler de, sayısız vaatlerde bulunan CHP'li belediyeler geçen 1 yılda seçmen için pişmanlık oldu. İşte vaatlerinin hepsi seçim meydanlarında kalan CHP'li belediyelerin 1 yıllık seçim karnesi:
'İSRAF VAR' DEDİ, İSRAF REKORU KIRDI
İSTANBUL: CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim propaganda döneminde, AK Partili yönetimi israfla suçlamıştı. 23 Haziran seçiminden sonra Yenikapı'da 'makam arabası' diyerek hizmet araçlarını toplayıp şov yapan İmamoğlu, yönetime gelince iddialarını ispatlamak bir yana, ek ihalelerle yeni araç alımları yaptı. Meclis'e sunularak kabul edilen raporda ayrıca CHP'li yönetimin kendi döneminde kiraladığı araçları da Yenikapı'ya götürdüğü tespit edildi. Araç başına AK Parti döneminde bin 289 TL bedel ödenirken bu ücret Ekrem İmamoğlu döneminde 3 bin 375 olduğu görüldü.
* Belediyeyi rant ile suçlayan İmamoğlu, yönetime geldiğinde ilk iş olarak belediye arsalarını satışa çıkarmaya başladı. Pendik, Arnavutköy, Şile, Fatih, Bağcılar, Beşiktaş, Eyüpsultan, Kadıköy, Tuzla, Esenler, Başakşehir, Şişli, Kağıthane, Kartal Eyüpsultan, Pendik ve Tuzla ilçelerinde bulunan ve Büyükşehir meclisi tarafından yeşil alan ile park olarak tescillenen birçok alanın satışını yaptı.
* Bağcılar, Bayrampaşa, Esenler, Üsküdar, Ümraniye, Tuzla, Pendik'teki otoparkların inşaatı durduruldu. Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ni iptal edildi. Başakşehir Şehir Hastanesi'ne ulaşımı sağlayacak Otoyolları ve metro projelerinin yapımını iptal etti.
* İlk 3 ayının içerisinde BELTUR'a yüzde 20, Halk Ekmek'e yüzde 40, Hamdiye Su 19 litreye yüzde 22, bardak suya yüzde 50 zam yaptı. Saatlik kiralaması 2.5 TL olan bisiklet kiralamaları 3.5 TL'ye çıkarıldı. Abonelik ücreti ise 59 TL'den 99 TL'ye çıkartıldı.
* Tüm ilçelere ücretsiz kreş yapacağını açıkladı. 11 ilçede 1'er adet kreş için temel atma töreni düzenledi. Çocuk başına 690 TL istendi.
* Halk süt için Çatalca'daki çiftçilere söz verdi. Ancak sütü İzmir'de Aziz Koca'nın ekibinden olan Mahmut Eskiyörük'ün sahibi olduğu İzmir Tire Süt Kooperatifi'nden aldı.
* "Kimseyi işten çıkarmayacağım" diyerek namus sözü verdi. Ancak, İBB'de şu ana kadar işten kovulan işçisayısı 10 bin 831 kişiyi geçerek rekor kırdı.
YAVAŞ, NE DEDİYSE TERSİNİ YAPTI
ANKARA: CHP'li Mansur Yavaş, toplu ulaşımı rahatlayacağı söylemi ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) 60 milyon euro kredi buldu. Kredi kullanımı için AK Parti ve MHP'den de destek alan Yavaş, vadettiği 282 otobüs alımı ve iki dolum istasyonu yapımı sözünü tutmadı. Sefere tek yeni otobüs çıkmadı.
* Zarar ettiğini söylediği 11 belediye şirketini kapatacağını, liyakatle işe alım yapacağını, işçi atılmayacağına dair namus sözü verdi. Ancak şirketleri kapatmadığı gibi CHP, HDP ve İP'li 2 bin 700 kişiyi işe aldı.
* Sosyal yardımlarda partili kriteri getirildi. AK Partili olduğu bilinen vatandaşların yardımı kesildi. Yardım almak isteyenlerin CHP, İP ve HDP'li olmaları istendi.
* Çocuk koruma evlerini kapattı. Yardıma muhtaç çocukları sokağa attı. Mağdur çocuklar için Mamak Belediyesi ev açtı.
BAŞKAN DEĞİŞTİ, İZMİR DEĞİŞMEDİ
İZMİR: Büyükşehir'e başkan olan Tunç Soyer'in yapmayı vaat ettiği birçok yatırım lafta kaldı. Soyer'in ilk icraatı uzun yıllar halka hizmet veren Varyant'taki Şato Restoranı başkanlık konutuna çevirmek oldu.
* Soyer, İzmir Körfezi'nden yayılan koku için tesis kuracağı sözünü verdi. Ancak çivi çakılmadı. Kent pis kokuya mahkum oldu.
* Altyapı'da çözüm üretilemedi. Yağan her yağmur, İzmir'de bilindik su baskını manzaralarına neden olmaya devam ediyor. Her sokağa asfalt sözü de lafta kaldı.
* Belediyeye ait 1000'e yakın daire ve arsayı satan Soyer, memurların kullandığı 100'e yakın lojmanı da satışa çıkardı.
* Trafiği rahatlatmak için 13 alt geçit ile 111 kavşak düzenlemesi yapacağım sözü verdi. Ancak adım atılmadı.
ADANA'DA PROJELER DURDU
ADANA: CHP'li Başkan Zeydan Karalar, bir yılda 2 bin 500'den fazla işçi çıkardı.
* Sınavlara hazırlanan ve maddi durumu iyi olmayan ailelerinin çocuklarına büyük katkı veren gençlik merkezlerini kapatan Karalar kenti reklam panolarıyla donattı.
* AK Parti döneminde yarım kalan Yavuzlar Köprüsü, Türkmenbaşı otoban bağlantı yolları, Girne Köprüsü, Şambayadı yol yapımı gibi onlarca projenin yapımını durdurdu.
* Geçmiş dönem ya da devlet tarafından biten ve açılış tarihleri seçimden sonra olan projeleri ise sahiplendi.
* Halk ekmeğin fiyatına yüzde 33'lük zam yaparak 60 kuruştan 80 kuruşa yükseltti.
* Belediyede asgari ücretin 2700 TL olacağını söyledi ancak, bu hiç gerçek olmadı.
ANTALYA'DA 77 PROJE SÖZDE KALDI
ANTALYA: CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevi AK Partili Menderes Türel'den almıştı.
* Seçim öncesi 77 projenin sözünü verdi. Ancak hiçbirini gerçekleştiremedi. Bir yılda akıllarda kalan tek proje Halk Et satış mağazası açılışı ve Cumhuriyet Meydanı'nda 1 hafta süren Yılbaşı Festivali oldu.
* Böcek'in en büyük icraatı ise sayıları bin 500'ü bulan çalışanın işten çıkarmak ve 500 kişiyi de ilçelere sürgün etmek oldu. Bu sürgünlerde 1 çalışan da hayatını kaybetti.
70 PROJEDEN 5'I TAMAMLANDI
KIRŞEHİR: CHP'li Selahattin Ekicioğlu, 1 Nisan sabahı tam 70 proje sözüyle Kırşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.
* 462 Milyon TL'lik borç tablosunu belediye binasına astırdı. Şeffaflık sözü verdi. Ancak belediyenin giderlerini açıklamadı,
* Eşinin kardeşi Hamza Çam'ı 5. Belediye Başkan Yardımcısı olarak göreve aldı. Yine belediye bünyesinde çalışan işçilerden 9'unun Ekicioğlu'nun akrabası olduğu iddiaları sürüyor.
* Ekicioğlu 365 gün önce sözünü verdiği 70 projeden sadece 5 projeyi tamamladı.
YALOVA... RÜŞVET VE USULSÜZLÜK
YALOVA: CHP'li belediye Başkanı Vefa Salman, daha birinci yılını doldurmadan, belediye rüşvet, zimmet ve usulsüzlük skandallarıyla çalkalandı. Yandaş müteahhitler üzerinden ödenen paraların, yine belediye yönetimi arasında bölüşüldü. Bu yolla belediye 30 milyon lira zarara uğratıldı. Salman görevden alınırken, 17 kişi tutuklandı.
Kaynak:Sabah
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Prof. Dr. Çilingiroğlu: Türkiye ile gurur duyuyorum
- Yoğunluk yaşanan PTT şubeleri geçici olarak kapatılacak
- Turkcell'den kampanyaya önemli destek
- Twitter'dan provokatif paylaşımlar yapan bir hesap sahibi daha gözaltına alındı
- Dünya genelindeki vaka sayısı 1 milyonu aştı
- Yapılan toplam bağış miktarını açıkladı
- Başkan Erdoğan'dan İkitelli Şehir Hastanesi açıklaması
- "Çapa'da 3 profesör koronavirüsten vefat etti" iddiası hakkında açıklama
- Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
- TOBB'dan 23 milyon liralık destek
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Spor salonları ne zaman açılacak? Kahvehaneler, kafeler, berberlerin açılacağı tarih belli oldu mu?
- POMEM sonuçları heyecanla bekleniyordu! Müjdeli haber geldi... 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?
- Son dakika: Altın fiyatı bugün ne kadar? 2 Nisan 2020 gram, çeyrek, tam altın fiyatları kaç lira oldu?
- Türkiye'de ilçe ilçe corona vaka sayısı açıklandı mı? 2 Nisan Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü hangi illerde, kaç vaka var? İşte il il koronavirüs vaka ve ölü sayısı...
- Devletten 4 bin 381 lira maaş! İŞKUR kısa çalışma ödeneği şartları neler? Ödemeler ne zaman, nereden alınacak?
- KYK Mart ayı yurt ücretleri yattı mı? 2020 KYK Nisan, Mayıs, Haziran yurt ücretleri ödenecek mi?
- Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte şartlar...
- Sosyal yardım parası sorgulama: 1000 TL sosyal nakdi yardım yattı mı? 1000 TL destek kimlere verilecek?
- 2 Nisan benzin ve mazot fiyatları kaç TL oldu? 2020 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatı ne kadar?
- A101 2 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- 2 Nisan EBA TV ders tekrarları izle! EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise ders tekrarı tüm videoları tek parça izle