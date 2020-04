CHP'li belediyeler tek tek döküldü! İsraf rekoru kırdılar

Yerel seçimlerin ardından 1 yıl geçti. Adalet, eşitlik ve hizmet vaadiyle yönetime gelen CHP’li belediyeler ise binlerce işçiyi ekmeğinden etti; kadrolaşma ve rant iddialarıyla adını duyurdu.

Yerel seçimlerin üzerinden 1 yıl geçti. 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile İstanbul, İzmir, Adana gibi büyükşehirler de, sayısız vaatlerde bulunan CHP'li belediyeler geçen 1 yılda seçmen için pişmanlık oldu. İşte vaatlerinin hepsi seçim meydanlarında kalan CHP'li belediyelerin 1 yıllık seçim karnesi:



'İSRAF VAR' DEDİ, İSRAF REKORU KIRDI

İSTANBUL: CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim propaganda döneminde, AK Partili yönetimi israfla suçlamıştı. 23 Haziran seçiminden sonra Yenikapı'da 'makam arabası' diyerek hizmet araçlarını toplayıp şov yapan İmamoğlu, yönetime gelince iddialarını ispatlamak bir yana, ek ihalelerle yeni araç alımları yaptı. Meclis'e sunularak kabul edilen raporda ayrıca CHP'li yönetimin kendi döneminde kiraladığı araçları da Yenikapı'ya götürdüğü tespit edildi. Araç başına AK Parti döneminde bin 289 TL bedel ödenirken bu ücret Ekrem İmamoğlu döneminde 3 bin 375 olduğu görüldü.

* Belediyeyi rant ile suçlayan İmamoğlu, yönetime geldiğinde ilk iş olarak belediye arsalarını satışa çıkarmaya başladı. Pendik, Arnavutköy, Şile, Fatih, Bağcılar, Beşiktaş, Eyüpsultan, Kadıköy, Tuzla, Esenler, Başakşehir, Şişli, Kağıthane, Kartal Eyüpsultan, Pendik ve Tuzla ilçelerinde bulunan ve Büyükşehir meclisi tarafından yeşil alan ile park olarak tescillenen birçok alanın satışını yaptı.

* Bağcılar, Bayrampaşa, Esenler, Üsküdar, Ümraniye, Tuzla, Pendik'teki otoparkların inşaatı durduruldu. Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ni iptal edildi. Başakşehir Şehir Hastanesi'ne ulaşımı sağlayacak Otoyolları ve metro projelerinin yapımını iptal etti.

* İlk 3 ayının içerisinde BELTUR'a yüzde 20, Halk Ekmek'e yüzde 40, Hamdiye Su 19 litreye yüzde 22, bardak suya yüzde 50 zam yaptı. Saatlik kiralaması 2.5 TL olan bisiklet kiralamaları 3.5 TL'ye çıkarıldı. Abonelik ücreti ise 59 TL'den 99 TL'ye çıkartıldı.

* Tüm ilçelere ücretsiz kreş yapacağını açıkladı. 11 ilçede 1'er adet kreş için temel atma töreni düzenledi. Çocuk başına 690 TL istendi.

* Halk süt için Çatalca'daki çiftçilere söz verdi. Ancak sütü İzmir'de Aziz Koca'nın ekibinden olan Mahmut Eskiyörük'ün sahibi olduğu İzmir Tire Süt Kooperatifi'nden aldı.

* "Kimseyi işten çıkarmayacağım" diyerek namus sözü verdi. Ancak, İBB'de şu ana kadar işten kovulan işçisayısı 10 bin 831 kişiyi geçerek rekor kırdı.



YAVAŞ, NE DEDİYSE TERSİNİ YAPTI

ANKARA: CHP'li Mansur Yavaş, toplu ulaşımı rahatlayacağı söylemi ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) 60 milyon euro kredi buldu. Kredi kullanımı için AK Parti ve MHP'den de destek alan Yavaş, vadettiği 282 otobüs alımı ve iki dolum istasyonu yapımı sözünü tutmadı. Sefere tek yeni otobüs çıkmadı.

* Zarar ettiğini söylediği 11 belediye şirketini kapatacağını, liyakatle işe alım yapacağını, işçi atılmayacağına dair namus sözü verdi. Ancak şirketleri kapatmadığı gibi CHP, HDP ve İP'li 2 bin 700 kişiyi işe aldı.

* Sosyal yardımlarda partili kriteri getirildi. AK Partili olduğu bilinen vatandaşların yardımı kesildi. Yardım almak isteyenlerin CHP, İP ve HDP'li olmaları istendi.

* Çocuk koruma evlerini kapattı. Yardıma muhtaç çocukları sokağa attı. Mağdur çocuklar için Mamak Belediyesi ev açtı.



BAŞKAN DEĞİŞTİ, İZMİR DEĞİŞMEDİ

İZMİR: Büyükşehir'e başkan olan Tunç Soyer'in yapmayı vaat ettiği birçok yatırım lafta kaldı. Soyer'in ilk icraatı uzun yıllar halka hizmet veren Varyant'taki Şato Restoranı başkanlık konutuna çevirmek oldu.

* Soyer, İzmir Körfezi'nden yayılan koku için tesis kuracağı sözünü verdi. Ancak çivi çakılmadı. Kent pis kokuya mahkum oldu.

* Altyapı'da çözüm üretilemedi. Yağan her yağmur, İzmir'de bilindik su baskını manzaralarına neden olmaya devam ediyor. Her sokağa asfalt sözü de lafta kaldı.

* Belediyeye ait 1000'e yakın daire ve arsayı satan Soyer, memurların kullandığı 100'e yakın lojmanı da satışa çıkardı.

* Trafiği rahatlatmak için 13 alt geçit ile 111 kavşak düzenlemesi yapacağım sözü verdi. Ancak adım atılmadı.



ADANA'DA PROJELER DURDU

ADANA: CHP'li Başkan Zeydan Karalar, bir yılda 2 bin 500'den fazla işçi çıkardı.

* Sınavlara hazırlanan ve maddi durumu iyi olmayan ailelerinin çocuklarına büyük katkı veren gençlik merkezlerini kapatan Karalar kenti reklam panolarıyla donattı.

* AK Parti döneminde yarım kalan Yavuzlar Köprüsü, Türkmenbaşı otoban bağlantı yolları, Girne Köprüsü, Şambayadı yol yapımı gibi onlarca projenin yapımını durdurdu.

* Geçmiş dönem ya da devlet tarafından biten ve açılış tarihleri seçimden sonra olan projeleri ise sahiplendi.

* Halk ekmeğin fiyatına yüzde 33'lük zam yaparak 60 kuruştan 80 kuruşa yükseltti.

* Belediyede asgari ücretin 2700 TL olacağını söyledi ancak, bu hiç gerçek olmadı.



ANTALYA'DA 77 PROJE SÖZDE KALDI

ANTALYA: CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevi AK Partili Menderes Türel'den almıştı.

* Seçim öncesi 77 projenin sözünü verdi. Ancak hiçbirini gerçekleştiremedi. Bir yılda akıllarda kalan tek proje Halk Et satış mağazası açılışı ve Cumhuriyet Meydanı'nda 1 hafta süren Yılbaşı Festivali oldu.

* Böcek'in en büyük icraatı ise sayıları bin 500'ü bulan çalışanın işten çıkarmak ve 500 kişiyi de ilçelere sürgün etmek oldu. Bu sürgünlerde 1 çalışan da hayatını kaybetti.



70 PROJEDEN 5'I TAMAMLANDI

KIRŞEHİR: CHP'li Selahattin Ekicioğlu, 1 Nisan sabahı tam 70 proje sözüyle Kırşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.

* 462 Milyon TL'lik borç tablosunu belediye binasına astırdı. Şeffaflık sözü verdi. Ancak belediyenin giderlerini açıklamadı,

* Eşinin kardeşi Hamza Çam'ı 5. Belediye Başkan Yardımcısı olarak göreve aldı. Yine belediye bünyesinde çalışan işçilerden 9'unun Ekicioğlu'nun akrabası olduğu iddiaları sürüyor.

* Ekicioğlu 365 gün önce sözünü verdiği 70 projeden sadece 5 projeyi tamamladı.



YALOVA... RÜŞVET VE USULSÜZLÜK

YALOVA: CHP'li belediye Başkanı Vefa Salman, daha birinci yılını doldurmadan, belediye rüşvet, zimmet ve usulsüzlük skandallarıyla çalkalandı. Yandaş müteahhitler üzerinden ödenen paraların, yine belediye yönetimi arasında bölüşüldü. Bu yolla belediye 30 milyon lira zarara uğratıldı. Salman görevden alınırken, 17 kişi tutuklandı.

Kaynak:Sabah