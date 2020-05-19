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Son dakika: Türkeş’in ölümünde FETÖ izi iddiası! Terörist başı Gülen Türkeş’in vefatından 4-5 gün önce neler söyledi? Latif Erdoğan canlı yayında anlattı |Video

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Giriş: 19.05.2020 16:12
Güncelleme:19.05.2020 16:25
Son dakika haberi... Terörist başı Fetullah Gülen, Alparslan Türkeş’in vefatından 4-5 gün önce neler söyledi? Türkeş'i FETÖ terör örgütü mü öldürdü? Gazeteci yazar Latif Erdoğan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Benimki bir iddia değil bir vakayı rapor bunun altını çizerek söylemek lazım. İddia sahibi ise terörist başı Fetullah Gülen’in kendisi." dedi.

Terörist başı Fetullah Gülen, Alparslan Türkeş'in vefatından 4-5 gün önce neler söyledi? Türkeş'i FETÖ terör örgütü mü öldürdü? Gazeteci yazar Latif Erdoğan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Benimki bir iddia değil bir vakayı rapor bunun altını çizerek söylemek lazım. İddia sahibi ise terörist başı Fetullah Gülen'in kendisi." dedi.

Latif Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

PARANOYAK GÜLEN

Fakat ben onun paranoyak tarafını bildiğim için daha önce de başkaları için böyle iftiralar yapmıştı bana dert yanarak falan beni öldürtmek istiyor gibi. Ben kesinlikle merhum Türkeş'in böyle bir infaz emri verdiğine o zaman da inanmadım şimdi de inanmıyorum. İhtimal de vermiyorum. Ondaki paranoyayı bilen bazıları ona bunu inandırmıştır kesinlikle. Türkeş'in böyle bir emir verdiğine inandırmıştır.

"MERHUM TÜRKEŞ FETÖ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR"

Ben şuna kesinlikle inanıyorum ki merhum Türkeş FETÖ tarafından öldürülmüştür. Tekniğini bilemem tabi hangi teknikte yapıldığını bilemem ve o konuşma esnasında da bana biri isimden bahsedilmedi Gülen tarafından falan şahıs denmedi. Demek ki her tarafta yaptıkları gibi rahmetli Türkeş'in yanına da kendi adamlarını koydular. Bunlar kriptodur. Kriptolar Fetullah Gülen tarafından bilinir sadece başkası tarafından bilinmez. Bilindiği zaman o insan kripto olmaz. Buradaki iddia Gülen'in Türkeş beni öldürmek için infaz emri verdi iddiasıdır. Benim iddiam tamamen Türkeş'in FETÖ tarafından öldürüldüğü iddiasıdır.

BU ÖLÜM SIRADAN DEĞİL
Tuğrul Türkeş ile bir başka konu için buluşmuştuk. Ancak yalnız kalınca Tuğrul Türkeş bana "Ben biliyorum. Babam hiç sevmezdi Gülen'i. Ama onun da onu sevmediğini biliyorum. Bunun sebebi neydi?" diye bir soru sordu. Bu soru sorulunca ben de bu anektodu anlattım. O da "Babam kurmay bir insandı. Gidip onun boynuna sarılacak bir adama böyle bir emir verir mi?" şeklinde yanıtladı. Tuğrul Türkeş bana, "Babamla ölümünden 3-5 gün önce görüştük. Hiçbir rahatsızlığı yoktu." dedi. Ayrıca Türkeş'in ölümünden önce Almanya'da chech-up yaptırdığı ortaya çıktı. Dolayısıyla bu ölüm normal, sıradan bir ölüm değil. Altında bir şey aramak gerekir.

SUÇUNU ÖRTBAS ETMEK İSTEDİ
Benim özel arşivimde, Gülen'in rahmetli Türkeş için söylediği sözler var. Çok galiz, edepsiz ifadeler. Bu ifadeleri kullanan bir insan, 3 gün evvel de bana "Bu beni öldürmek için emir vermiş" diyen bir insan ne oldu da merhumun cenazesine katılmak istedi? Ve cenaze namazını da ben kıldırayım diye ortaya çıkıyor. Böyle bir atmosferde koşup gitmesi, cenaze namazına katılması bana göre suçunu örtbas etmek istemesidir.

"BENİ ÖLDÜRMEK İSTİYOR"

Latif Erdoğan, Türkeş'in ölümünden 4-5 gün önce Fetullah Gülen ile yaptığı konuşmayı şu şekilde aktardı: Odasında 'Türkeş beni öldürmek için emir vermiş. Vazifelendirdiği de bizim arkadaşlardan biri' dedi. Bu olayın üstünden 3-5 gün geçmişti. Türkeş aniden kalp krizinden vefat etti.

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