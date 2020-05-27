HSK’dan 3 milyon kefalete FETÖ incelemesi! Eroin sanığını tahliye etmişlerdi, o heyetin tamamı FETÖ’den ihraç oldu
Gaziantep’te dövizcilik yapan 76 yaşındaki Abdurrahman Yavuz eroin ticareti yaptığı gerekçesiyle 21 yıl hapisle cezalandırıldıktan sonra 3 milyon lira nakdi kefaletle serbest bırakan mahkeme heyeti hakkında ihbar ve şikâyetler üzerine Hâkimler Savcılar Kurulu inceleme başlattı. Yavuz’u tahliye eden mahkeme başkanı ve 2 üye 15 Temmuz sonrası FETÖ’den ihraç edilmişti. Sabah’tan Özgür Cebe’nin haberine göre; HSK, yargı tarihinde ilk kez görülen bu olayda FETÖ izi olup olmadığını ve paranın akıbetini araştırıyor. Yavuz ise hakkındaki mahkûmiyet kararı Yargıtay tarafından onanınca ortadan kayboldu.
Gaziantep'te satın aldıkları bir araca oto kaportacılarında gizli bölme yaptırdıktan sonra ellerindeki yüklü miktardaki eroini yurtdışına kaçırmak için Pazar arayan 2 kişi Abdurrahman Yavuz'dan destek istedi. Uyuşturucunun nakli ve yurtdışına çıkarılışıyla ilgili Abdurrahman Yavuz'un telefonda sıklıkla "Peynir" diye sözünü ettiği uyuşturucuyla ilgili şifreli konuşmaları üzerine özel bölmeli kamyon takibe alındı. Diyarbakır girişinde durdurulan kamyonda 125 kilo eroin ele geçirildi. Tutuklanan Yavuz hakkında Kapatılan Özel yetkili Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı.
Abdurrahman Yavuz
ÖNCE CEZA SONRA 3 MİLYON NAKDİ KEFALETLE TAHLİYE
Mahkeme heyeti suçun sabit oluşu ve delil durumuna göre sanığı suçun işleniş biçimi ve ağırlığı nedeniyle alt sınırdan uzaklaşarak 21 yıl hapis, 30 bin lira para cezasıyla cezalandırdı. Mahkeme sanığın tutuklanmasını gerektiren sebepler bulunduğunu, ancak tutuklamadaki beklenen amacın adli kontrol uygulamasıyla da elde edilebileceği gerekçesiyle sanığa önce yurt dışına çıkış yasağı koydu. Sanığın iş adamı olması ve maddi durumu dikkate alınarak tek seferde 3 milyon lira nakdi kefalet ödemesi halinde her hafta Pazartesi ve Perşembe günü evine en yakın polis merkezine imza vermesi koşuluyla Yargıtay sonucu beklenene kadar tahliye edilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı. Mahkeme, güvence alınan 3 milyonun Maliye'ye yatırılıp dekontun mahkemeye sunulmasından sonra sanığın serbest bırakılmasını, adli kontrol kararını ihlal ederek imza vermeye gitmediği takdirde de alınan paranın devlet hazinesine gelir olarak kaydedilmesini kararlaştırdı. Para Ziraat Bankasından nakit olarak Maliye'ye yatırılınca Abdurrahman Yavuz serbest bırakıldı.
YARGITAY ONAYINCA KAÇTI
Yargıtay 10. Ceza Dairesi, sanığın Almanya'ya gidip gelerek nakledilecek uyuşturucuya Pazar aradığını, gizliliğe riayet edip telefonda şifreli konuştuğunu, uyuşturucu ilişkisini ortaya koyacak kelimeler kullanmaktan özenle kaçındığını ve uyuşturucuyu "Peynir" diye adlandırdığını belirtti. Yargıtay, sanığın "Örüklü peynir hazır" şeklindeki konuşmalarının eroinin paketlendiğine dair görüşmeler olduğunu vurgulayarak yerel mahkeme kararını onadı, ancak sanık kayıplara karıştı.
HSK'DAN FETÖ İNCELEMESİ
Yargı tarihinde ilk kez 21 yıl hapis cezası alan bir sanığın 3 milyon kefaletle tahliye edilmesi üzerine HSK, ihbar ve şikâyetler üzerine inceleme başlattı. HSK'ya yapılan ihbarda, Özel yetkili mahkeme heyetinin 3 milyon kefaletin dışında da para alındığı ileri sürüldü. Aynı şekilde Maliye'ye yatırılan paranın da mahkeme tarafından hazineye irad kaydı yapıldığına dair karar verilmiş olmasına rağmen bu paranın Maliye'deki FETÖ'cülerce mahkemenin de bilgisi dâhilinde kâğıt üzerinde hazineye gelir kaydedilmiş olmasına rağmen FETÖ'ye himmet olarak gönderildiği ihbar edildi. Şikâyet ve ihbarlar üzerine harekete geçen HSK, 3 milyon paranın akıbetini araştırmak ve 21 yıl gibi ağır hapis cezası almış bir kişinin neden 3 milyon lira kefaletle serbest bırakıldığına dair kararı veren heyet hakkında inceleme başlattı.
HEYETİN TAMAMI VE SAVCISI FETÖ'DEN İHRAÇ
Uyuşturucu tacirini kefaletle serbest bırakan mahkeme başkanı Bekir Soytürk, üye hâkimler Ömer Yıldırım ile İsmail Gözükara ve duruşma savcısı İbrahim Baytekin 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ'den ihraç edilmişlerdi. Savcı İbrahim Baytekin, 17/25 Aralık operasyonuna benzer bir operasyon için dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok'a talimat vermişti. Baytekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik gözaltı kararı vermiş, ancak Altınok bu kararı uygulamayıp dinleme ve takiplerin mahkeme izni olmadan yapıldığı için savcı Baytekin hakkında kanuna aykırı emir vermekten suç duyurusunda bulunmuştu. (Özgür Cebe/Sabah)
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İşte böyle yakalandı! Ölüm dağıtıyordu
- Yassıada'dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na
- Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
- Bakan Albayrak: 27 Mayıs’ın kaderini değiştiriyoruz
- Canlı yayında dikkat çeken görüntü
- '27 Mayıs' mesajı: Kara bir gün
- İdari izin ne zaman sona erecek?
- Cumhuriyet 27 Mayıs darbesine güzelleme yaptı!
- Düğün salonları ne zaman açılacak?
- Yargıdaki FETÖ’cüler ‘örgütsel evliliği’ böyle yapıyordu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bilim Kurulu üyesinden açıklama! Düğün salonları ne zaman açılacak? 2020 düğünler ne zaman başlayacak?
- Detaylar belli oluyor! İdari izin ne zaman sona erecek? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman bitecek?
- TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi: 2020 Karaköprü Maşuk TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- 20 yaş altı yasak kalktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma cezası ne kadar?
- Son dakika! Mesire yerleri ne zaman açılacak? Sahiller, piknik alanları ve plajlar ne zaman açılıyor?
- Son dakika! 15 ilde seyahat yasağı ne zaman kalkar? Şehirler arası giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek?
- Demokrasinin infazı! 27 Mayıs 1960 darbesi nedir? 27 Mayıs'ta ne oldu? 27 Mayıs darbesini kim yaptı?
- ŞOK 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler: Hijyen seti ve davul fırın dikkat çekiyor! İşte ŞOK market indirimleri
- 27 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? İşte kampanyalar...
- Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?
- Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı geldi | 27 Mayıs 2020 hava durumu
- A101 28 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: 3 kapaklı gardırop sürprizi! İşte A101 perşembe indirimleri...