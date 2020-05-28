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Yunanistan'ın Türkiye açıklamalarına Dışişleri Bakanlığından sert tepki: Utanç verici

, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın 'ye yönelik "barbar" açıklamalarına "Sınırda, tüm dünyanın gözü önünde masum insanlara her türlü vicdansızlığı yapanların Türkiye’ye 'barbar' demesi utanç vericidir. Yunan devleti, önce kendi 'barbarlığından' kurtulmalıdır." ifadeleriyle tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ

, Dışişleri Bakanı Dendias'ın 'ye yönelik açıklamaları hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

"AKIL VE İZANA DAVET EDİYORUZ"

söz konusu açıklamasıyla, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı diyalog yerine gerginlik politikasını tercih ettiğine ve gerçekleri iç politika saikleriyle manipüle ederek kamuoyunu yanılttığına dikkati çeken Aksoy, "Düşmanımın düşmanı dostumdur' zihniyetiyle hareket eden Yunanistan liderliğini akıl ve izana davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, Yunanistan'ın sığınmacıların temel hak ve özgürlüklerini, özellikle yaşam haklarını açıkça ihlal ettiğinin uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporlarında yer aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"ÖNCE KENDİ 'BARBARLIĞINDAN' KURTULMALIDIR"

"Sınırda, tüm dünyanın gözü önünde masum insanlara her türlü vicdansızlığı yapanların Türkiye'ye 'barbar' demesi utanç vericidir. Yunan devleti, önce kendi 'barbarlığından' kurtulmalıdır. Bunun için de sığınmacıların haklarına saygı göstermeli, onlara işkence ve kötü muamele yapmamalı ve geri itmemelidir. Ayrıca sözde medeniyetin beşiği olduğunu iddia edenlerin kendi dilinden ve dininden olmayanlara da saygı göstermesi gerekir."

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