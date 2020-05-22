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Alparslan Kuytul'tan 'namaz' provokasyonu! FETÖ firarisi Hakan Şükür'den destek geldi

'u bir proje olarak tarif edip, darbe girişiminde bulunan 'cü hainleri de 'kandırılmış saf Müslümanlar' olarak tanımlamasıyla bilinen ve ekibi, 'da '' provokasyonu yaparak halkı kışkırtmaya çalıştı. Kuytul'a FETÖ firarisi 'den destek geldi.

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Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
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ALPARSLAN KUYTUL'TAN 'NAMAZ' PROVOKASYONU!

'u bir proje olarak tarif edip, darbe girişiminde bulunan 'cü hainleri de 'kandırılmış saf Müslümanlar' olarak tanımlamasıyla bilinen ve ekibi, 'da '' provokasyonu yaptı. Kuytul ve ekibinin polisin itidal çağrısını dinlemeyerek sloganlar atması, duyarlı Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı.

SKANDAL SÖZLER
Kuytul, koronavirüs tedbirlerine karşı, bir yandan da halkı kışkırtmak için sosyal medya üzerinden skandal paylaşımlar yaptı.

Kuytul, "Bayram kültürünü bitirmeye çalışanlara inat, cuma günü akrabalarımla ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım" ifadelerini kullandı.

FETÖ'DEN PROVOKASYONA DESTEK

ABD'ye kaçan FETÖ firarisi ise, Kuytul'un skandal tweetlerini beğendi ve paylaştı.

FETÖ'nün arka çıktığı , duyarlı Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı ve provokasyonlara karşı itidal çağrısında bulunuldu.

İşte o FETÖ'nün de desteklediği skandal tweetler:


Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturmada flaş gelişme: Alparslan Kuytul hakkında istenen ceza belli oldu... FURKAN EĞİTİM VE HİZMET VAKFINA YÖNELİK SORUŞTURMADA FLAŞ GELİŞME: ALPARSLAN KUYTUL HAKKINDA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU...
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul tutuklandı FURKAN VAKFI BAŞKANI ALPARSLAN KUYTUL TUTUKLANDI
Alparslan Kuytul tutuklandı! ALPARSLAN KUYTUL TUTUKLANDI!

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