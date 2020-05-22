Alparslan Kuytul'tan 'namaz' provokasyonu! FETÖ firarisi Hakan Şükür'den destek geldi
15 Temmuz'u bir proje olarak tarif edip, darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainleri de 'kandırılmış saf Müslümanlar' olarak tanımlamasıyla bilinen Alparslan Kuytul ve ekibi, Adana'da 'namaz' provokasyonu yaparak halkı kışkırtmaya çalıştı. Kuytul'a FETÖ firarisi Hakan Şükür'den destek geldi.
15 Temmuz'u bir proje olarak tarif edip, darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainleri de 'kandırılmış saf Müslümanlar' olarak tanımlamasıyla bilinen Alparslan Kuytul ve ekibi, Adana'da 'namaz' provokasyonu yaptı. Kuytul ve ekibinin polisin itidal çağrısını dinlemeyerek sloganlar atması, duyarlı Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı.
SKANDAL SÖZLER
Kuytul, koronavirüs tedbirlerine karşı, bir yandan da halkı kışkırtmak için sosyal medya üzerinden skandal paylaşımlar yaptı.
Kuytul, "Bayram kültürünü bitirmeye çalışanlara inat, cuma günü akrabalarımla ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım" ifadelerini kullandı.
FETÖ'DEN PROVOKASYONA DESTEK
ABD'ye kaçan FETÖ firarisi Hakan Şükür ise, Kuytul'un skandal tweetlerini beğendi ve paylaştı.
FETÖ'nün arka çıktığı provokasyon, duyarlı Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı ve provokasyonlara karşı itidal çağrısında bulunuldu.
İşte o FETÖ'nün de desteklediği skandal tweetler:
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