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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan '27 Mayıs' mesajı

Son dakika haberine göre , ", iktidarın millete rağmen askeri vesayet tarafından gasp edildiği kara bir gündür" dedi.

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Giriş Tarihi: 27.05.2020
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'27 MAYIS' MESAJI: KARA BİR GÜN

, 1960 askeri darbesinin 60'ıncı yıl dönümüne ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Oktay, şunları kaydetti:

"27 Mayıs, iktidarın millete rağmen askeri vesayet tarafından gasp edildiği kara bir gündür. Merhum Başbakan Adnan Menderes, arkadaşları başta olmak üzere her türlü darbe ve vesayete karşı millet iradesinin hâkimiyeti uğrunda can veren şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Demokrasiye olan inancımızı koruyarak milletimizin iradesine hiçbir vesayetin ipotek koymasına müsaade etmeyeceğiz."

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