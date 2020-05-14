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FETÖ, ABD'de vakıf ve Enes Kanter aracılığıyla 'korona himmeti' topluyor

Terör örgütü 'ye bağlı 'deki kuruluşu ve örgütün 'deki oyuncusu bahanesiyle yardım kampanyasına başladı.

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Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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FETÖ'DE HER TÜRLÜ ALÇAKLIK VAR! KORONA HİMMETİ...

Organizasyonun internet sayfasında 22 milyon Amerikan vatandaşının salgını dolayısıyla işlerini kaybettikleri, ülkedeki tüm hastanelerin de temel korunma malzemelerinden mahrum oldukları bilgilerine yer verildi.

FETÖ'YE AİT VAKIF

Akşam'ın haberine göre; sayfada bu insanların ihtiyaçlarının karşılanması, hükümet yardımı alamayan ve işlerini kaybeden Amerikalılara da edebilmek amacıyla 'nün 'deki en büyük yardım kuruluşu olan 'in örgütün üyesi olan oyuncusu 'e ait vakıfla birlikte bir bağış toplama kampanyası düzenleyeceği bilgisine yer verildi.

DİKKAT ÇEKTİ

5 Mayıs'ta başlatılan yardım kampanyasının sponsorlarının tamamının Red Rose, ATFA, Turkish , Anatolia Cultural Center, Peace Island Institute ve Sema Vakfı gibi FETÖ'nün ABD'deki diğer vakıfları olması da dikkat çekti.

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