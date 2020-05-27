İstanbul'da 'postacı' kod adlı zehir taciri böyle yakalandı!

Uyuşturucu madde imalatı ile ticareti yapan ve suç dünyasında "Postacı" kod ismiyle tanınan uyuşturucu satıcısı Ahmet D. (34), sokağa çıkma yasağının olduğu 24 Mayıs Pazar günü İstanbul'da yakalandı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İddiaya göre; adreslere servislerini yaptığı uyuşturucu maddeleri posta kutularına bırakan ve ücretlerini de posta kutularından alan uyuşturucu satıcısı Ahmet D.'yi takibe alan polisler, 17 farklı açıdan kamera görüntülerini izledi ve şüphelinin kimliğini tespit etti. Ahmet D., Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde yer alan bir sitede suçüstü yakalandı.

UYUŞTURUCU BULUNDU

Şüpheli Ahmet D.'nin üzerine iki gram uyuşturucu madde bulundu. Şüphelinin ikamet ettiği dairenin posta kutusunda yapılan aramalarda da 19 parça halinde tek tek satışa hazır hale getirilmiş 38 gram Eroin maddesi ele geçirildi. 20 parça halinde 40 gram Eroin maddesine incelenmek üzere el konuldu.

KAMERALARA YANSIDI

Uyuşturucu maddeleri posta kutularına sakladığı da tespit edilen "Postacı" kod adlı zehir tacirinin posta kutularına Eroin maddelerini bıraktığı anlar güvenlik kameralarının görüntülerine işte böyle yansıdı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli Ahmet D. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Soruşturma kapsamında detaylı incelemelerin devam ettiği bilgisine ulaşıldı. (Emir Somer/Sabah)