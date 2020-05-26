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Yılmaz Özdil'e bayram şoku! Kaçak villanın yıkımı kaldığı yerden devam edecek

1. İdare Mahkemesinin 'in eşi 'in avukatlarının “Yürütmeyi Durdurma Talebinin” reddine karar vermesinin ardından Bodrum Belediyesinin mahkemeye sunduğu savunmaya ulaşıldı. Kesilen para cezasının avukatları aracılığıyla Özdil ailesine tebliği edildiği bildirildi. Sabah gazetesinden Kenan Gürbüz'ün haberi...

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Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
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YILMAZ ÖZDİL'E BAYRAM ŞOKU!

Bodrum Belediyesinin 'e Bitez'deki villasının kaçak bölümleri nedeniyle 380 bin lira ceza kestiği ortaya çıktı.

Bodrum Belediyesinin Hülya Özdil'in villasının kaçak bölümleriyle ilgili 1. İdare Mahkemesine sunduğu 8 sayfalık savunmaya ulaşıldı.

Muğla 1. Muğla Çevre Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesinin savunmalarını dinledikten sonra, Özdil ailesinin avukatlarının "Yürütmeyi Durdurma Talebinin" reddine karar vermişti.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in kaçak villasının yıkılacak bölümleri görüntülendi SÖZCÜ YAZARI YILMAZ ÖZDİL'İN KAÇAK VİLLASININ YIKILACAK BÖLÜMLERİ GÖRÜNTÜLENDİ


ENCÜMEN 380 BİN LİRA CEZA KESTİ….

Bodrum Belediyesinin avukatı tarafından geçtiğimiz hafta Cuma günü Muğla 1. İdare Mahkemesine sunulan savunmada, şunlara yer verildi:

*Bodrum Belediyesi Encümeninin 08.05.2020 tarih ve 2020/1037sayılı kararıyla davacının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. Maddesi uyarınca Hülya Özdil'in villasının kaçak bölümleriyle ilgili olarak 380 bin lira idari para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Kesilen para cezasının avukatları aracılığıyla Özdil ailesine tebliğ edildiği bildirildi.

*Kaçak yapılaşmanın ruhsata bağlanamayacağının tespit edilmesinin ardından İmar kanunun 32. Maddesine istinaden doğrudan doğruya yıkım işlemine geçildi.

*Bodrum Belediyesi olarak davaya sunduğumuz evrak, tespit ve yasal açıklamalar ışığında tarafımızdan mühürlenen yapılaşma tamamıyla imar mevzuatına aykırı olduğu için yıkım işlemi uygulanmıştır.

*Belediye olarak mahkemenizce alınan "Yürütmenin Durdurulması" kararının kaldırılmasını. Koşulları sübut etmeyen istem ile tarafımıza açılan bu haksız davanın reddini talep ediyoruz.

MAHKEME RET KARARI VERMİŞTİ…
'in eşi Hülya Özdil'in Bodrum Bitez'deki villasının kaçak bölümlerinde yıkım işlemleri sürerken tedbir amaçlı yürütmeyi durdurma kararı veren Muğla 1. İdare Mahkemesi, Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesinin savunmalarını değerlendirdikten sonra, Özdil ailesinin avukatlarının "Yürütmeyi Durdurma Talebinin" reddine karar vermişti.

Mahkeme heyeti özellikle mahkemeye sunulan uydu fotoğraflarını ve ekiplerin villada yaptıkları ölçüm ve tespitlerini incelemişti.

Yaklaşık 6 saat boyunca savunmaları inceleyen Muğla 1. İdare Mahkemesi Kararı:

"Dava dosyası yürütmenin durdurulması istemi yönünden incelenerek görüşüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27'inci maddesinin (02/07/2012 gün ve 6352 sayılı Kanununun 57'inci maddesiyle değişik) 2 numaralı fıkrasında, "Danıştay ve İdari Mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda , davalı idarenin savunması alındıktan sonra veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.." hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinde; olayda yukarıda anılan kanun hükmünde öngörülen şartların bir arada gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildi"

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YIKIM KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK…
Mahkemenin kararının taraflara tebliği edilmesinin ardından ekiplerinin yıkım işlemine kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.

Bu arada, kararın taraflara tebliği edilmesinin ardından Bodrum Belediyesi ekiplerinin yıkım işlemine kaldığı yerden devam edeceği, tarafların karara İzmir Bölge İdare Mahkemesinde itiraz hakkının olduğu ifade edildi.

KENAN GÜRBÜZ/SABAH

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