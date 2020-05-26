Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas YHT projesinin bu yıl hizmete alınması için çalışmalar sürüyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesini bu yıl içerisinde vatandaşların hizmetine sunabilmek için yoğun bir şekilde çalışıldığını ve hattı kesimler halinde işletmeye almayı hedeflediklerini belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT hattının Elmadağ Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu, çalışanlarla bayramlaştı. Bakan Karaismailoğlu, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Ankara-Sivas arasındaki 393 kilometrelik projenin tamamlanmasının ardından iki şehir arasındaki 12 saatlik ulaşım süresinin 2 saate ineceğini belirtti. Türkiye'deki ulaşım altyapı çalışmalarının sürdürüldüğü bine yakın şantiyede Covid-19 pandemisi karşısında Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine tam anlamıyla uyulduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Şantiyelerimizde, sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri en üst düzeyde uygulanıyor. Yüklenicisinden mühendisine, işçisinden tedarikçisine kadar projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
8 İSTASYON HİZMET VERECEK
Bakan Karaismailoğlu, projenin tamamlanmasıyla hızı saatte 250 kilometre olmak üzere Ankara-Sivas güzergahında elektrikli ve sinyalli olarak yüksek hızlı tren işletmesi yapılacağının altını çizerek, "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi, üstyapı ve elektromekanik yapım işleri, Kayaş-Yerköy arası 151 kilometre ve Yerköy-Sivas arası da 242 kilometre olmak üzere, iki etap halinde ve toplam 393 kilometre olarak inşa ediliyor" diye konuştu.
Karaismailoğlu, güzergâh boyunca Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere toplam 8 istasyonun vatandaşa hizmet vereceğini belirtti.
"ALTYAPI İŞLERİNİN TAMAMLANMA ORANI YÜZDE 90"
Ankara-Sivas YHT hattında toplam uzunluğu 66,08 kilometre olan 49 adet tünelde 63,3 kilometre tünel kazısının ve 56,86 kilometrelik tünel kaplamasının tamamlandığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"YHT hattımızda toplam uzunluğu 27,2 kilometre olan 49 adet viyadüğün ekibimizin özverili çalışmasıyla toplamda 26,96 kilometrelik kısmı tamamlandı, 2 adet viyadükte de sadece 252 metre imalatımız kaldı. Projede, altyapı işlerinin tamamlanma oranı yüzde 96,6, üstyapı ve elektromekanik işlerin tamamlanma oranı ise yüzde 66 olarak gerçekleşti."
Bakan Karaismailoğlu, Kayaş-Yerköy-Sivas arası proje güzergâhında ise hâlihazırda toplam 645 kilometre tek hat ray seriminin gerçekleştiğini ve üst yapı ve elektromekanik işlerin tamamlanma oranının ise yüzde 66 olduğunu belirterek, "Kayaş-Elmadağ kesiminde, toplam uzunluğu 9 bin 257 kilometre olan 13 adet tünel bulunuyor. Toplamda 9 bin 168 metre tünel kazısı, 6 bin 123 metre tünel kaplamasını tamamladık. Projede toplam uzunluğu 1933 metre olan 6 adet viyadük öngörülürken, tüm viyadük imalatları tamamlandı. Altyapı işlerinin tamamlanma oranı yüzde 90 olarak gerçekleşti" diye konuştu.
"YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞILIYOR"
Projeyi 2020 yılı içerisinde vatandaşların hizmetine sunabilmek için gece gündüz demeden yoğun bir şekilde çalışıldığını ve hattı kesimler halinde işletmeye almayı hedeflediklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Amacımız vatandaşımıza hizmet. Mesafeleri kısaltan, insanları sevdiklerine kavuşturan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak, vatandaşımız için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Hayata geçirdiğimiz her projede gücümüz artacak" dedi. Bakan Karaismailoğlu, milli güç olarak Türkiye'nin bu projeler ile markalaşma yolunda emin adımlar ile ilerlediğini sözlerine ekledi.
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