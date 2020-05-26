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THY yeni düzenlemeyi duyurdu: Uçağa iniş ve binişler nasıl olacak?

ayında yeniden uçuşlara başlayacak Türk Hava Yolları (), uçuşlarda da yeniliklere gidiyor. Yolcular anons ile sıra numarasına göre uçağa binecek, koridorlarda kuyruk ve temas olmayacak.

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Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
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THY DUYURDU! UÇAĞA İNİŞ VE BİNİŞLER NASIL OLACAK?

nedeniyle uçuşlarını bir süre askıya alan ve 5 itibariyle iç hat uçuşlarına başlamayı planlayan , uçuşta da yeni bir döneme giriyor.

PAYLAŞIM YAPTI

THY Genel Müdürü Bilal , sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak yolcuların esnasında dikkat etmesi gereken konuları açıkladı.

"SOSYAL MESAFENİ KORU"

Ekşi, "Şimdi uçuşa hazırlanma zamanı. Sağlıklı uçuş için el bagajı yok, küçük el çantası var. Koridorlarda kuyruk ve temas yok. Anons ile sıra numarasına göre, için arka sıradan öne doğru, için önden arkaya doğru sırasını bekleyerek anons ile. Maskeni tak. Her dört saatte bir değiştirecek kadar yanında yedek masken olsun. Sosyal mesafeni koru, mümkün ve makul olan her yerde buna dikkat et. Hijyene dikkat, el yıkamak ve mümkün olduğunca online işlemler ile seyahat" diye paylaşımlarda bulundu.

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