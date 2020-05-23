Son dakika: THY tarih verdi! Uçuşlar ne zaman açılacak? İç hat ve yurt dışı uçak uçuşlar ne zaman başlayacak?

Son dakika haberi... İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında uçak seferleri iptal edilmişti. Daha önce iç ve dış hat seferlerinin 28 Mayıs'a kadar uzatıldığı açıklanmıştı. Bu sürenin uzatıldığı duyuruldu. Türk Hava Yolları tarafından iç hat ve yurt dışı uçuşlarının başlayacağı tarih belirlendi. Peki, uçuşlar ne zaman açılacak? İç hat ve yurt dışı uçak uçuşlar ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 23.05.2020 14:02 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 14:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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