HaberlerGaleriTHY son dakika: Uçuş tarihleri ertelendi! 2020 iç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?
THY son dakika: Uçuş tarihleri ertelendi! 2020 iç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?
THY'den uçak seferleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Yurt genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında uçak seferleri iptal edilmişti. Daha önce 28 Mayıs'a kadar ertelenen uçak seferlerinin başlayacağı tarih uzatıldı. Normalleşme takvimi sürecinde uçuçların hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, iç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 25.05.2020 12:53Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 12:57