25 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri THY son dakika: Uçuş tarihleri ertelendi! 2020 iç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?

THY son dakika: Uçuş tarihleri ertelendi! 2020 iç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?

THY'den uçak seferleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Yurt genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında uçak seferleri iptal edilmişti. Daha önce 28 Mayıs'a kadar ertelenen uçak seferlerinin başlayacağı tarih uzatıldı. Normalleşme takvimi sürecinde uçuçların hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, iç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 25.05.2020 12:53 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 12:57
  • 1
  • 12
THY son dakika: Uçuş tarihleri ertelendi! 2020 iç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?

Son dakika... Uçuşlar ne zaman başlayacak? Türk Hava Yolları (THY) tarafından uçak seferleri ile ilgili yeni açıklama geldi. Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında iptal edilen uçak seferlerinin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyordu. Daha önce uçuşların 28 Mayıs'a kadar ertelendiği duyurulmuştu. Yapılan açıklamada bu sürenin uzatıldığı bildirildi. Peki, 2020 iç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

  • 2
  • 12
THY son dakika: Uçuş tarihleri ertelendi! 2020 iç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?

İÇ HAT VE YURT DIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş durdurma kararının iç hatta 4 Haziran, dış hatta ise 10 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.

  • 3
  • 12
THY son dakika: Uçuş tarihleri ertelendi! 2020 iç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?

THY'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle iç ve dış hatta uçuş durdurma kararı uzatıldı.

Bu kapsamda THY, iç hat seferlerini 4 Haziran, dış hat seferlerini ise 10 Haziran'a kadar durdurdu.

  • 4
  • 12
THY son dakika: Uçuş tarihleri ertelendi! 2020 iç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?

Öte yandan alınan tedbirler kapsamında seferlerde yolcuların beraberinde getirdikleri kabin bagajları artık kabin içerisinde taşınmayacak ve uçak altına kabul edilecek.

  • 5
  • 12
THY son dakika: Uçuş tarihleri ertelendi! 2020 iç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?

Ayrıca, 8 kilogramlık kabin bagaj hakkı uçak altı bagaj hakkına eklenecek. El çantası ise kabinde taşınabilecek.

THY, daha önce yaptığı açıklamada iç ve dış hat uçuşlarını durdurma kararını 28 Mayıs'a kadar uzattığını duyurmuştu.