THY son dakika: Uçuş tarihleri ertelendi! 2020 iç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?

Son dakika... Uçuşlar ne zaman başlayacak? Türk Hava Yolları (THY) tarafından uçak seferleri ile ilgili yeni açıklama geldi. Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında iptal edilen uçak seferlerinin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyordu. Daha önce uçuşların 28 Mayıs'a kadar ertelendiği duyurulmuştu. Yapılan açıklamada bu sürenin uzatıldığı bildirildi. Peki, 2020 iç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...