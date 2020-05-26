İçişleri Bakanlığı: Koronavirüs sürecinde aile içi ve kadına yönelik şiddet dünyada arttı, Türkiye'de azaldı
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs döneminde dünya genelinde aile içi ve kadına yönelik şiddet olayları artarken, Türkiye'de bu olayların azaldığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Bu yılın 1 Ocak-10 Mart tarihleri arasında 45 bin 798 kadına şiddet olayı yaşanırken, 11 Mart-20 Mayıs tarihleri arasında 42 bin 693 kadına şiddet olayı yaşandı. 1 Ocak-10 Mart tarihleri arasında 48 kadın hayatını kaybederken, 11 Mart- 20 Mayıs tarihlerinde 33 kadın hayatını kaybetti." denildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yılın 4 aylık döneminde meydana gelen kadın cinayetlerinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 düştüğü, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görülmeye başlandığı 11 Mart'tan önceki ve sonraki 70 günlük dönem kıyaslandığında ise polis/jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen aile içi ve kadına yönelik şiddet olay sayısında yüzde 7'lik, hayatını kaybeden kadın sayısında yüzde 31'lik azalma görüldüğü belirtildi.
TEDBİRLER ALINIYOR
Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler ve atılan adımların etkisini göstermeye başladığına değinilen açıklamada geçmiş yıllarda kanun kapsamındaki hakaret, tehdit ve benzeri olayların normal adli bir olay olarak değerlendirildiği anımsatıldı ve bu olayların daha titizlikle analiz edilerek 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında değerlendirildiği vurgulandı.
Böylelikle bu yöndeki şikayetlere ilişkin müracaatların yeni kurulan birimlerce hassas şekilde ele alınarak koruyucu ve önleyici tedbirlerin gecikmeksizin alınmasının sağlandığı aktarıldı.
Bu kapsamda ülke genelinde il/ilçe düzeyinde 1005 "kadına karşı şiddetle mücadele büro amirliği" oluşturulduğu ve buralara alanında uzman personelin görevlendirildiği kaydedildi.
DAHA TİTİZİLİKLE ANALİZ EDİLİYOR
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Bu yılın 1 Ocak-10 Mart tarihleri arasında 45 bin 798 kadına şiddet olayı yaşanırken, 11 Mart-20 Mayıs tarihleri arasında 42 bin 693 kadına şiddet olayı yaşandı. 1 Ocak-10 Mart tarihleri arasında 48 kadın hayatını kaybederken, 11 Mart- 20 Mayıs tarihlerinde 33 kadın hayatını kaybetti.
Ayrıca güvenlik güçleri bu yıl meydana gelen kadın cinayetlerini de analiz etti. Buna göre, polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde bu yıl hayatını kaybeden kadınların durumu incelendiğinde, yüzde 34'ü eşi, yüzde 27'si sevgilisi, yüzde 22'si aile bireyi, yüzde 64'ü evde, yüzde 13'ü sokakta, yüzde 56'sı evli, yüzde 24'ü boşanmış, yüzde 20'si bekar, yüzde 46'sı ateşli silahla, yüzde 36'sı kesici aletle, yüzde 22'si kıskançlık ve yüzde 8'i aldatma iddiasıyla hayatını kaybettiği tespit edildi."
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