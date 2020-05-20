20 Mayıs 2020, Çarşamba
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THY iç ve dış hat seferlerinin ne zaman başlayacağını açıkladı

Son dakika haberi... Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı iç hat seferlerinin 4 Haziran’da dış hat seferlerinin ise 10 Haziran’da başlayacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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THY SEFER TARİHLERİNİ AÇIKLADI

'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle iç ve dış hatta uçuş durdurma kararı uzatıldı.

Bu kapsamda THY, iç hat seferlerini 4 Haziran, dış hat seferlerini ise 10 Haziran'a kadar durdurdu.

Öte yandan alınan tedbirler kapsamında seferlerde yolcuların beraberinde getirdikleri kabin bagajları artık kabin içerisinde taşınmayacak ve uçak altına kabul edilecek.

Ayrıca, 8 kilogramlık kabin bagaj hakkı uçak altı bagaj hakkına eklenecek. El çantası ise kabinde taşınabilecek.

THY, daha önce yaptığı açıklamada iç ve dış hat uçuşlarını durdurma kararını 28 Mayıs'a kadar uzattığını duyurmuştu.

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