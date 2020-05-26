Son dakika: Diyarbakır'da ele geçirilen patlayıcılarla ilgili 4 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da mezarlıkta bulunan patlayıcılarla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Terör örgütü PKK'nın, polis ve jandarma kontrol noktalarına yönelik Ramazan Bayramı'nda düzenleyeceği bombalı saldırılar, Diyarbakır polisinin dünkü operasyonuyla önlenmişti.

Ekipler, Dicle ilçesinde bir adres ve mezarlıkta iz takip köpekleri ve dedektörlerle arama yapmıştı.

Toprağa gömülü metal silindir kutuda telefonla kumanda edilen 4 kiloluk PETN plastik patlayıcı, metal ve mıknatıslı kapta 382 gram zaman ayarlı, parça ve basınç etkili araç altına yerleştirilmek üzere hazırlanan el yapımı bomba ve düzenek, konserve kutusu içerisine hazırlanmış, zaman ayarlı, parça ve basınç etkili 167 gramlık el yapımı bomba, 4 el bombası, bomba yapımında kullanılan malzemeler ve örgütsel materyaller ile çok sayıda dijital doküman ele geçirilmişti.

Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.A ve K.A. hakkında adli kontrol ile ev hapsi kararı verildi. E.Y., A.Y., S.Y. ve R.E. tutuklandı.