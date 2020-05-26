Kanat açıklığı 16 santimetre olan kelebek, görenleri hayran bıraktı
Osmaniye'de yayla evinin kapısına konan ve kanat açıklığı 16 santimetre uzunluğunda olan kelebek, görenleri hayran bıraktı. Kelebeğin fotoğrafları sosyal medya beğeni toplayan kareler arasına girdi.
Osmaniye'de kent merkezine bağlı Yarpuz köyü Cebel Yaylası'nda oturan Hamit Dündar, 23 Mayıs akşamı evlerinin kapısının üstünde büyük kelebek olduğunu fark etti.
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