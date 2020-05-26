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Kanat açıklığı 16 santimetre olan kelebek, görenleri hayran bıraktı

'de yayla evinin kapısına konan ve kanat açıklığı 16 santimetre uzunluğunda olan , görenleri hayran bıraktı. Kelebeğin fotoğrafları sosyal medya beğeni toplayan kareler arasına girdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
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