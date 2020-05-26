MSB: Hakkari'de 2 adet kullanıma hazır TAS füzesi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, yurt içinde devam eden operasyonlar ile ilgiki bir son dakika açıklaması yaptı. Bakanlık, 2 adet TAS füzesinin imha edildiği belirtti.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

"Kahraman komandolarımızın Hakkâri/Dağlıca'da tespit ettiği 2 adet kullanıma hazır TAS füzesi, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit-İmha Timimiz (METİ) tarafından kontrollü olarak imha edildi. "