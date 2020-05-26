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MSB: Hakkari'de 2 adet kullanıma hazır TAS füzesi imha edildi

, Hakkâri/Dağlıca bölgesinde tespit edilen 2 adet kullanıma hazır TAS füzesinin görevli ekipler tarafından imha edildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
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BAKANLIK AÇIKLADI! İMHA EDİLDİLER

, yurt içinde devam eden operasyonlar ile ilgiki bir son dakika açıklaması yaptı. Bakanlık, 2 adet TAS füzesinin imha edildiği belirtti.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

"Kahraman komandolarımızın Hakkâri/Dağlıca'da tespit ettiği 2 adet kullanıma hazır TAS füzesi, Mayın ve Tespit-İmha () tarafından kontrollü olarak imha edildi. "

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