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Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında Türkiye'de ilk kez görülen o bomba düzeneğini anlattı

'da ele geçirilen 382 gram ağırlığında hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan BAU , söz konusu düzeneğin ilk defa görüldüğünü vurguladı. A Haber canlı yayınında konuşan Ağar, " tarafından kullanılan bu bomba terör örgütünün giremediği bölgelerdeki önemli hedeflerin trafiğe çıktığı zaman imhasını amaçlayan bir düzenek." dedi.

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Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
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O BOMBA DÜZENEĞİ TÜRKİYE'DE İLK KEZ GÖRÜLDÜ

BAU A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada 'da ele geçirilen 382 gram ağırlığında, metal ve mıknatıslı kaba hazırlanmış, zaman ayarlı, parça ve basınç etkili, araç altına yerleştirilmek üzere imal edilmiş bomba ve düzeneğinin 'de ilk defa görüldüğünü açıkladı.

Ağar, düzeneği 'ın önemli kişilere terör saldırısı düzenlemek için kullandığını ve şu anda /'da görüldüğünü bildirdi.

Abdullah Ağar A Haber'de Türkiye'de ilk kez görülen bomba düzeneğini değerlendirdi ABDULLAH AĞAR A HABER'DE TÜRKİYE'DE İLK KEZ GÖRÜLEN BOMBA DÜZENEĞİNİ DEĞERLENDİRDİ



DEAŞ KULLANIYORDU ŞİMDİ PKK DE BAŞLADI

Ağar yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'da ele geçirilen 382 gram olarak ifade edilen yapışkan bomba Türkiye'de ilk defa görülüyor. 'ta , ve daha sonra 'de DEAŞ tarafından kullanılan bu bomba terör örgütünün giremediği bölgelerdeki önemli hedeflerin trafiğe çıktığı zaman imhasını amaçlayan bir düzenek. Bunu şu anda YPG/PKK'da görmüş oluyoruz. Buna özellikle dikkat çekmek istiyorum, son derece hassas ve çok güçlü bir materyal" ifadelerini kullandı.

OPERASYONDA 4 EL BOMBASI, PLASTİK PATLAYICILAR VE PATLAYICI DÜZENEKLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Diyarbakır'da düzenlenen terör operasyonunda saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 şüpheli yakalandı, 4 , plastik patlayıcılar ve düzenekleri ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında vatandaşların ihbarına istinaden 16 ve 18 Mayıs'ta kent merkezi ve Dicle ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda Z.A, K.A, E.Y, A.Y, S.Y. ve R.E. yakalandı.

Aramalarda gri renkli metal silindir şeklindeki kap ve içinde 3 kilo 970 gram ağırlığında, telefon düzeneğine bağlı, PETN olduğu tespit edilen beyaz renkli patlayıcı; 382 gram ağırlığında, metal ve mıknatıslı kaba hazırlanmış, zaman ayarlı, parça ve basınç etkili, araç altına yerleştirilmek üzere imal edilmiş bomba ve düzeneği; 167 gram ağırlığında, konserve kutusuna hazırlanmış, zaman ayarlı, parça ve basınç etkili el yapımı patlayıcı, 4 el bombası, bomba yapımında kullanılan malzemeler ve örgütsel materyaller ile çok sayıda dijital doküman bulundu.

Şüphelilerin operasyonda ele geçirilen patlayıcı ve mühimmat ile emniyet ve jandarma uygulama noktalarına yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlendi.

Bazı patlayıcı madde ve bomba düzeneklerinin mezarlıkta toprağa gömülü bulunduğu öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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