Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında Türkiye'de ilk kez görülen o bomba düzeneğini anlattı
Diyarbakır'da ele geçirilen 382 gram ağırlığında patlayıcı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan BAU Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar, söz konusu düzeneğin Türkiye ilk defa görüldüğünü vurguladı. A Haber canlı yayınında konuşan Ağar, "DEAŞ tarafından kullanılan bu bomba terör örgütünün giremediği bölgelerdeki önemli hedeflerin trafiğe çıktığı zaman imhasını amaçlayan bir düzenek." dedi.
BAU Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada Diyarbakır'da ele geçirilen 382 gram ağırlığında, metal ve mıknatıslı kaba hazırlanmış, zaman ayarlı, parça ve basınç etkili, araç altına yerleştirilmek üzere imal edilmiş bomba ve düzeneğinin Türkiye'de ilk defa görüldüğünü açıkladı.
Ağar, düzeneği DEAŞ'ın önemli kişilere terör saldırısı düzenlemek için kullandığını ve şu anda YPG/PKK'da görüldüğünü bildirdi.
DEAŞ KULLANIYORDU ŞİMDİ PKK DE BAŞLADI
Ağar yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'da ele geçirilen 382 gram olarak ifade edilen yapışkan bomba Türkiye'de ilk defa görülüyor. Irak'ta Musul, Kerkük ve daha sonra Suriye'de DEAŞ tarafından kullanılan bu bomba terör örgütünün giremediği bölgelerdeki önemli hedeflerin trafiğe çıktığı zaman imhasını amaçlayan bir düzenek. Bunu şu anda YPG/PKK'da görmüş oluyoruz. Buna özellikle dikkat çekmek istiyorum, son derece hassas ve çok güçlü bir materyal" ifadelerini kullandı.
OPERASYONDA 4 EL BOMBASI, PLASTİK PATLAYICILAR VE PATLAYICI DÜZENEKLERİ ELE GEÇİRİLDİ
Diyarbakır'da düzenlenen terör operasyonunda saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 şüpheli yakalandı, 4 el bombası, plastik patlayıcılar ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında vatandaşların ihbarına istinaden 16 ve 18 Mayıs'ta kent merkezi ve Dicle ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda Z.A, K.A, E.Y, A.Y, S.Y. ve R.E. yakalandı.
Aramalarda gri renkli metal silindir şeklindeki kap ve içinde 3 kilo 970 gram ağırlığında, telefon düzeneğine bağlı, PETN olduğu tespit edilen beyaz renkli patlayıcı; 382 gram ağırlığında, metal ve mıknatıslı kaba hazırlanmış, zaman ayarlı, parça ve basınç etkili, araç altına yerleştirilmek üzere imal edilmiş bomba ve düzeneği; 167 gram ağırlığında, konserve kutusuna hazırlanmış, zaman ayarlı, parça ve basınç etkili el yapımı patlayıcı, 4 el bombası, bomba yapımında kullanılan malzemeler ve örgütsel materyaller ile çok sayıda dijital doküman bulundu.
Şüphelilerin operasyonda ele geçirilen patlayıcı ve mühimmat ile emniyet ve jandarma uygulama noktalarına yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlendi.
Bazı patlayıcı madde ve bomba düzeneklerinin mezarlıkta toprağa gömülü bulunduğu öğrenildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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