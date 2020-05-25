25 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MSB: Şırnak'ta 11 antitank mayını imha edildi

MSB: Şırnak'ta 11 antitank mayını imha edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Özel Mayın Arama Tarama Timlerimiz () İdil’de tespit ettikleri 11 adet antitank mayınını başarılı şekilde imha etti" ifadeleri kullanıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.05.2020
ABONE OL
MSB: ŞIRNAK'TA 11 ANTİTANK MAYINI İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığınca 'ın İdil ilçesinde 11 antitank mayınının imha edildiği açıklandı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Tarama Timlerimiz (ÖMAT) Şırnak İdil'de tespit ettikleri 11 adet antitank mayınını başarılı şekilde imha etti" denildi.


DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA