MSB: Şırnak'ta 11 antitank mayını imha edildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Özel Mayın Arama Tarama Timlerimiz (ÖMAT) Şırnak İdil’de tespit ettikleri 11 adet antitank mayınını başarılı şekilde imha etti" ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığınca Şırnak'ın İdil ilçesinde 11 antitank mayınının imha edildiği açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Tarama Timlerimiz (ÖMAT) Şırnak İdil'de tespit ettikleri 11 adet antitank mayınını başarılı şekilde imha etti" denildi.
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