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MSB açıklamaları: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Mayıs-Haziran celp ve sevk tarihleri ne zaman?
Son dakika... Askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Koronavirüs salgını sonrası Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir takım tedbirler alındı. Bu kapsamda Mayıs celbinde silahaltına alınacakların sevk işlemleri ertelenmişti. Mayıs'ta silahaltına alınacak olan yükümlüler, askerlik yerlerini merak ediyor. MSB tarafından yayımlanan duyuru ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 2000/2 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Mayıs-Haziran celp ve sevk tarihleri ne zaman? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 25.05.2020 09:56Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 10:18