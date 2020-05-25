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MSB açıklamaları: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Mayıs-Haziran celp ve sevk tarihleri ne zaman?

Son dakika... Askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Koronavirüs salgını sonrası Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir takım tedbirler alındı. Bu kapsamda Mayıs celbinde silahaltına alınacakların sevk işlemleri ertelenmişti. Mayıs'ta silahaltına alınacak olan yükümlüler, askerlik yerlerini merak ediyor. MSB tarafından yayımlanan duyuru ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 2000/2 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Mayıs-Haziran celp ve sevk tarihleri ne zaman? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 25.05.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 10:18
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MSB açıklamaları: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Mayıs-Haziran celp ve sevk tarihleri ne zaman?

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı tarafından celp ve sevklere ilişkin duyuru yayımlandı. Nisan/Mayıs/Haziran 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yükümlelere ilişkin yayımlanan duyuruda, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih ve sevk tarihleri ile tüm detaylar açıklandı. Bu dönemlerde askere gidecek olan vatandaşlar, seçim ve sınıflandırma sonuçlarını merak ediyor. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Mayıs-Haziran celp ve sevk tarihleri ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

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MSB açıklamaları: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Mayıs-Haziran celp ve sevk tarihleri ne zaman?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Nisan/ Mayıs/Haziran 2020 celp/sevk dönemlerinde sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Mayıs 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden açıklanacak.

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MSB açıklamaları: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Mayıs-Haziran celp ve sevk tarihleri ne zaman?

CELP VE SEVKLERE İLİŞKİN DUYURU

MSB tarafından yayımlanan duyuru şu şekilde:

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MSB açıklamaları: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Mayıs-Haziran celp ve sevk tarihleri ne zaman?

1. Nisan/Mayıs/Haziran 2020 celp/sevk dönemlerinde sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Mayıs 2020'de e-Devlet üzerinden duyurulacak, sınıflandırılanlar tekrar sınıflandırılmayacaktır.

2. Yedek/subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin (bedelli dâhil) sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

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MSB açıklamaları: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Mayıs-Haziran celp ve sevk tarihleri ne zaman?

Yükümlü ----------------- Sevk Tarihi -------------- Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler

Erbaş/Er (1'nci Grup): 05 Haziran 2020 ------------- 01-05 Haziran 2020

Bedelli Er (Haziran Grubu): 20 Haziran 2020 ------------ 16-20 Haziran 2020

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (2nci Grup), Bedelli Er Ertelenen Nisan Grubu: 29 Haziran 2020 ---- 25-29 Haziran 2020