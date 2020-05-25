MSB açıklamaları: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Mayıs-Haziran celp ve sevk tarihleri ne zaman?

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı tarafından celp ve sevklere ilişkin duyuru yayımlandı. Nisan/Mayıs/Haziran 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yükümlelere ilişkin yayımlanan duyuruda, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih ve sevk tarihleri ile tüm detaylar açıklandı. Bu dönemlerde askere gidecek olan vatandaşlar, seçim ve sınıflandırma sonuçlarını merak ediyor. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Mayıs-Haziran celp ve sevk tarihleri ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...