Son dakika haberi: MSB duyurdu! Kuzey Irak'ta imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, "Irak kuzeyinde arama tarama faaliyetlerini sürdüren METİ Timlerimiz, Hakurk'ta 30 kilogramlık kap içerisine yerleştirilmiş ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP’yi tespit ederek imha etti." bilgisini paylaştı.
SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, "Irak kuzeyinde arama tarama faaliyetlerini sürdüren METİ Timlerimiz, Hakurk'ta 30 kilogramlık kap içerisine yerleştirilmiş ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP'yi tespit ederek imha etti." bilgisini paylaştı.
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