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Son dakika haberi: MSB duyurdu! Kuzey Irak'ta imha edildi

, " kuzeyinde arama tarama faaliyetlerini sürdüren Timlerimiz, 'ta 30 kilogramlık kap içerisine yerleştirilmiş ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş ’yi tespit ederek imha etti." bilgisini paylaştı.

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Giriş Tarihi: 21.05.2020 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020
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MSB: KUZEY IRAK'TA İMHA EDİLDİ
SON DAKİKA HABERİ: , " kuzeyinde arama tarama faaliyetlerini sürdüren Timlerimiz, 'ta 30 kilogramlık kap içerisine yerleştirilmiş ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 'yi tespit ederek imha etti." bilgisini paylaştı.

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