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Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerden HDP'li vekillere "makam aracı" tepkisi
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 253 gündür oturma eylemini sürdüren aileler, HDP'li milletvekili Meral Danış Beştaş'ın makam aracıyla parti binasına gelmesine tepki gösterdi. Ailelerden Celil Begdaş, "Onlar 500 bin liralık araca biniyor, benim oğlum ise taş üstünde yatıyor" dedi.
Giriş Tarihi: 12.05.2020 17:28 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 17:35
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