Başkan Erdoğan Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerle konuştu
Başkan Erdoğan, Diyarbakır'daki HDP İl Binası önünde evlatları için eylem yapan annelerle konuştu. Acılı annelerin eylemini destekleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gerçekten sizler yavruları kucağından alınmış anneler olarak bu direnişi tarihin kayıtlarına düşürdünüz. İnanıyorum ki bu süre içerisinde de Allah’ın izniyle yavrularınız teker teker gelmeye başladılar." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, evlat nöbetindeki annelerle telefonda konuştu, Başkan Erdoğan, "Sizler dik durdunuz, onurlu duruşunuzu devam ettirdiniz. Temennimiz tüm annelerin babaların yavrularına kavuşmasıdır." ifadelerini kullandı.
Annelerin Kadınlar Günü'nü kutlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan annelerin çocuklarına kavuşmalarını diledi. Başkan Erdoğan, ''6 aydan fazla bir zamandır verdiğiniz bu mücadeleyi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Gerçekten sizler yavruları kucağından alınmış anneler olarak bu direnişi tarihin kayıtlarına düşürdünüz. Dünyada insan haklarını savunduğunu söyleyenlerden bir manada Diyarbakır'da onurlu duruşunuzu devam ettirdiniz. İnanıyorum ki bu süre içerisinde de Allah'ın izniyle yavrularınız teker teker gelmeye başladılar. Temennimiz bir an önce bu yavrulara anne ve babaların kavuşmasıdır. Allah yar ve yardımcınız olsun'' dedi.
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