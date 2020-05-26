26 Mayıs 2020, Salı
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FETÖ’nün propaganda makineleri

’nün, Türkiye’deki etkinliğini kaybetmesi sonrası, firari FETÖ’cüler üzerinden kara propaganda üreterek, bunu sözde haber siteleri ve sosyal medyada gizlenmiş hesaplarla paylaştığı,  bu şekilde kaos hedeflerine ulaşmayı amaçladığı belirlendi.

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Giriş Tarihi: 26.05.2020
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FETÖ’NÜN PROPAGANDA MAKİNELERİ

Aralarında , , , gibi firari 'cülerin Amerika, Yunanistan, Finlandiya, Almanya, Belçika gibi ülkelerde Türkiye aleyhine örgütün "propaganda makinası olarak faaliyet yürüttüğü, haklarında onlarca farklı suçtan yakalama kararı olmasına rağmen bulundukları ülkeler tarafından haklarında hiçbir yasal işlem uygulanmadığı öğrenildi.

SAHTE HESAPLARLA ALGI OPERASYONU
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), yurt dışına kaçan bazı üyelerini kara propaganda üretmekle görevlendirdiği, sosyal medya hesapları ve sözde haber siteleri üzerinden bu yalan bilgileri dolaşıma sokarak, Türkiye aleyhine algı oluşturmayı hedeflediği belirlendi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Emre Uslu, Cevheri Güven, Usame Gökçe, Said Sefa'nın da aralarında bulunduğu örgütün firari FETÖ'cülerinin Amerika, Yunanistan, Finlandiya, Almanya, Belçika gibi farklı ülkelerde yaşayan üyelerini "propaganda makinası olarak görevlendirdiği bildirildi.

FİRARİ FETÖCÜ'LER ONLARCA YAKALAMA KARARINA RAĞMEN ÖZGÜRLER
Edinilen bilgilere göre, Türkiye aleyhine örgütün yalan ve yönlendirici bilgilerini dolaşıma sokan terör örgütü üyeleri, hakkında Türkiye'deki mahkemeler tarafından onlarca farklı suçtan çıkartılan yakalama kararları olmasına rağmen, bulundukları ülkeler tarafından hiçbir yasal işlem uygulanmıyor. Bu ülkeler örgütün kara propagandasını sözde haber siteleri ve sosyal medya üzerinden yayılmasını yasal olarak engellemiyor. FETÖ'cüler ile ilgili yakalama kararları "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgü kurmak, terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek, yaymak ve hakaret gibi suçlardan verildiği öğrenildi. Kaçak FETÖ'cülerin adlı örgüt sitesinin yöneticilerinden olduğu da biliniyor.

KONU BAŞLIKLARINI FETÖ ELEBAŞI BELİRLİYOR
Güvenlik kaynakları terör örgütünün kara propaganda konu başlıklarını FETÖ elebaşı ve yakın çevresinin belirlediğini bildirdi. Kara propagandada dünya ve ülke gündeme göre değişen konuların yanısıra, Türkiye aleyhine AİHM başta olmak üzere uluslararası kurumlardan karar çıkartabilmek amacıyla haksız ve hukuksuz yargılama, cezaevinde işkence, gibi sürekli tekrar edilen yalan haber ve mesajları yer alıyor.

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