Bodrum’da kepçeyle denize girmilerdi! Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü harekete geçti
Bodrum Yalıkavak’ta bir sitenin önündeki sahilde kepçe önce denize girmiş, ardından kumu boşaltmıştı. Daha sonra buraya tırlarla beyaz kum getirilmişti. Denizin ekolojik dengesinin yerle bir edildiği belirtilmişti. Konunun gündeme getirmesinin ardından peş peşe açıklamalar geldi. Önce Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olaya müdahale ederken CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da açıklama yaptı. Sabah gazetesinden Hayrettin Şaşmaz'ın haberi...
Bodrum Yalıkavak sahilinde, insanı hayretler içerisinde bırakan bir olay yaşanmış, Aşağı Gökçebel mevkii Şendoğan Caddesi üzerindeki bir sitenin hemen önündeki sahilde denize kepçe sokulmuştu. Kepçe uzun süre denizdeki kumu boşaltmıştı.
Bir hafta önce gemiyle getirilip platform üzerine konulan kepçenin denizi eştiği görülmüştü. Bu sırada denizin ekolojik dengesine büyük zarar verilmişti. Daha sonra onlarca tır kepçenin çalıştığı noktaya çuvallarla getirilen beyaz kum denize dozerle boşaltılmıştı. Ayrıca denizin içine gece vakti beton dubalar yerleştirildiği öğrenilmişti.
Yalıkavak sahilinde yaşanan olayla ilgili CHP'li Bodrum Belediyesi'nin nasıl bir işlem yapacağı merak konusu olmuştu. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün de olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenilmişti.
YETKİLİ BİRİMLER HAREKETE GEÇTİ
Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü harekete geçti. Sahil Güvenlik'in ilgili gemilerin savunmasını aldığı öğrenildi. İskele ve kıyıya yapılan müdahalelerle ilgili mühürlemelerin yapıldığı belirlendi. Çevre ekibince numunelerin alınarak denetiminin yapıldığı kaydedildi. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Çarşamba günü alanın boşaltılacağı öğrenildi.
BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Yine konuyla ilgili CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras açıklama yaptı. Aras açıklamasında şunları kaydetti: "Tilkicik'te Adress Yalıkavak Sitesi'nin sahil tarafındaki parselinin önünde bir çalışma başlatmışlar. Bizim de bilgimiz yok. Daha doğrusu bunlar Liman Başkanlığı'na bir dilekçe vermişler. Liman Başkanlığı da gereken izinleri almaları gerektiğini söylemiş fakat bunlar kimseye bir şey söylemeden bir çalışma başlatmışlar. Biz zaten tespit ettiğimiz anda müdahalemizi yaptık. Çalışmayı durdurduk. Ben de sık sık takip ediyorum. Kaçak göçek bir iş yapılırsa tespit edip gerekeni yapacağız. Denize yapılan müdahaleler için Çevre ve Şehircilik izin veriyor. Bizim sadece denetim ve durdurma görevimiz var. Fakat biz kumun numunesini alıp tahlile gönderdik. Onların da deniz kıyısına dökülecek, uygun çeşitleri de var."
HAYRETTİN ŞAŞMAZ/SABAH
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