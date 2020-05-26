26 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul’da market kavgası! Kapalı diye saldırdılar ve 2 kişi yaralandı

İstanbul’da market kavgası! Kapalı diye saldırdılar ve 2 kişi yaralandı

'te Yeni Şehir Mahallesi'nde Ramazan Bayramı'nın birinci günü saat 18.00 sıralarında site içerisindeki marketin önüne gelen grup, marketin kapalı olması nedeniyle olay çıkardı. Market sahibinin tartışmaya katılmasıyla olay büyüdü. Sopaların havada uçuştuğu kavgada 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
ABONE OL
OLAY BİR ANDA BÜYÜDÜ! AKILALMAZ KAVGA

İddiaya göre, İnci Sitesi'nde oturan bir grup sitenin içerisindeki marketin önüne gelerek marketin açılmasını istedi. Aynı sitede oturan market sahibi ise sokağa çıkma yasağı nedeniyle marketin kapalı olduğunu söyledi. Bunun üzerine grup ile market sahibi arasında tartışma başladı.

İstanbul’da market kavgası! Kapalı diye saldırdılar ve 2 kişi yaralandı İSTANBUL’DA MARKET KAVGASI! KAPALI DİYE SALDIRDILAR VE 2 KİŞİ YARALANDI

2 KİŞİ YARALANDI

Market sahibi ve yakınlarının binadan inmesi ile 2 grup arasında çıktı. Sopaların havada uçuştuğu kavgada, 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

SOPALAR HAVADA UÇUŞTU

Kavga anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; 2 grup arasında başlayan tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüştüğü görülüyor. Görüntülerde iki taraf birbirine sopalarla saldırıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA