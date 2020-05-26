FETÖ’nün hakim savcı yetiştirme planı deşifre oldu!
Fethullahçı Terör Örgütü’nün devletin kılcal damarlarına kadar sızma planı doğrultusunda yargı teşkilatına nasıl sızdığına ilişkin önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Sabah’tan Damla Kayayerli’nin haberinin detayları…
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından üyelerine hâkimlik ve savcılık sınavlarına girmeleri konusunda telkinlerde bulunulduğu, hatta mensuplarının sırf hâkimlik savcılık sınavlarına hazırlanmaları için hukuk fakültesi mezunları arasından "çalışma evleri" oluşturulduğu biliniyordu. Bu evlerin nasıl çalıştığına ve sistemin nasıl işlediğine ilişkin önemli ayrıntılar ortaya çıktı.
IŞIK EVLERİNDEN ÇALIŞMA EVLERİNE
Güvenlik güçlerinin tespitlerine göre çalışma evlerine yalnızca ışık evleri, dershaneler ve okullar vasıtası ile eleman temin ediliyordu. Çünkü mahrem görev kapsamında büyük önem atfedilen hâkim ve savcılık mesleğine örgüt mensuplarının yerleştirilmesi için çok önemliydi.
Bu evlerde hakimlik ve savcılık sınavlarına hazırlanan örgüt mensuplarına sınav soruları yasal olmayan yollarla temin edilip sınavdan birkaç gün önce, abiler/ablalar tarafından cevapları işaretlenmiş kitapçıklar halinde gösterilerek ezberlemelerinin ve bu şekilde sınavda başarılı olmalarının sağlanıyordu.
Çalışma evlerinde kalan kişiler hâkimlik ve savcılık sınavını kazanmaları halinde örgütün yargı içerisindeki bürokrat ve üst düzey yöneticileri tarafından referans olunacağı söyleniyor, hatta bu uygulamaya geçiriliyordu.
TEDBİR KURALLARI EN ÜST SEVİYEDE
Mülâkatı geçip staja başlayan hâkim ve savcı adaylarının Adalet Akademisi ve staj döneminde de yine örgüt tarafından koordine edildiği, kendilerinden olan hâkim ve savcı adaylarının deşifre olmasını engellemek amacıyla, örgütle irtibatlarını gizlilik içerisinde ve silahlı örgüt liderinin "tedbir" kurallarına uygun şekilde sürdürecekleri evlerde kalmalarının tavsiye edildiği kaydedildi.
BEŞER KİŞİLİK GRUPLAR
Adayların beşer kişilik kapalı gruplar halinde ve örgüt tarafından finanse edilen evlerde kalmalarının sağlandığı, iki evin irtibat halinde olmasının istendiği, bu evlere "murakıp" adı verilen örgüt mensubu kişilerin gönderilerek evde kalan öğrencilerden bilgi alınmasının ve tavsiyelerde bulunulmasının sağlandığı ifade edildi.
AKADEMİ YURDUNA AJAN YERLEŞTİRİLİYORMUŞ
Örgütün Türkiye Adalet Akademisi stajında hâkim ve savcı adaylarını staj dönemlerine göre ayırdığı, bazı hâkim ve savcı adaylarına Türkiye Adalet Akademisi yurdunda kalmaları tavsiye edilerek bu kişilerden, örgüt lehine ya da aleyhine konuşan aday arkadaşlarının bildirilmesinin istendiği saptandı.
HER DÖNEMİN SORUMLUSU ABİ/ABLASI VARDI
Her dönemin sorumlu abisinin/ablasının bulunduğu, evlere gönderilen örgüt mensubu murakıpların hâkim ve savcı adaylarına gerektiğinde oruç tutmama, oruç tutsa dahi elinde su şişesiyle gezme, cuma namazına gitmeme, kokteyl ve resepsiyonlarda içki içme, örgüt dışından başka bayanlarla evlenmeme yönünde telkinde bulundukları belirlendi. Örgüt mensubu hâkim ve savcıların T1, T2, T3, T4, T5 ve A1 şeklinde kategorize edilerek taşra ve devre yapılanmasının oluşturulduğu tespit edildi. (Damla Kayayerli/Sabah)
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