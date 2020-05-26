Bakan Kurum: 2 yılda 83 bölgeyi 'kesin korunacak hassas alan' ilan ettik
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Son 2 yılda 83 ayrı bölgeyi 'kesin korunacak hassas alan' ilan ettik. Böylece çivi bile çakılamayacak alan yüz ölçümünü 576 milyon metrekareye çıkardık" dedi.
Bakan Kurum, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada; çocuklara, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak adına iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini önlemek, hayvan, bitki ve endemik türleri korumak, ormanları muhafaza etmek için çalıştıklarını ve birçok doğal alanı koruma altına aldıklarını belirtti. Bakan Kurum, paylaşımında şunları kaydetti:
"ÜLKEMİZ YÜZ ÖLÇÜMÜNÜN YÜZDE 10'UNU KORUNAN ALAN HALİNE GETİRDİK"
"2018 yılında 16 olan 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' sayısını 18'e çıkardık. 8 sulak alan, 3 tabiat anıtı, 1 milli parkımız korunan alan olarak tescil edildi. 204 yeni millet bahçesi, 22 ekolojik koridor, binlerce kilometre yeşil yaya yolu ve bisiklet yolu yapıyoruz. Son 2 yılda 83 ayrı bölgeyi 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan ettik. Böylece çivi bile çakılamayacak alan yüz ölçümünü 576 milyon metrekareye çıkardık. Ülkemiz yüz ölçümünün yüzde 10'unu korunan alan haline getirdik. 2023 yılına kadar bu oranı yüzde 17 seviyesine çıkaracağız."
✅Son 2 yılda 83 ayrı bölgeyi 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan ettik. Böylece çivi bile çakılamayacak alan yüz ölçümünü 576 milyon m²'ye çıkardık.— Murat KURUM (@murat_kurum) May 26, 2020
✅Ülkemiz yüz ölçümünün yüzde 10'unu korunan alan haline getirdik. 2023 yıl��na kadar bu oranı yüzde 17 seviyesine çıkaracağız. pic.twitter.com/nKy0TotrWU
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Kronik hastalar ne zaman işe başlayacak?
- Hakimden Gülen’in talimat videoları çıktı
- İstanbul Boğazında çöp tehdidi!
- DEAŞ liderinin yardımcısı yok edildi
- MHP'den Ali Babacan'a zehir zemberek sözler
- CHP’nin 'VIP su akıtma' törenine tepki
- Başkan Erdoğan ve Bahçeli birlikte açacak!
- İşte FETÖ’nün hakim savcı yetiştirme planı
- Murat Ongun'dan Fazilet durağı itirafı!
- Kabine toplantısı ne zaman?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları öğrenme ekranı! 10.000 TL destek kredisi başvuru şartları
- Kamuda çalışan kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? İdari izin ne zaman bitiyor? Uzaktan ve esnek çalışma...
- Kabine toplantısı ne zaman? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Yasaklar (Kısıtlamalar) ne zaman kalkıyor?
- Hazırlıklar tamamlandı! İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? İlk uçuşlar hangi illere yapılacak?
- Emeklilere yeni zamlar yolda! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak?
- İhtiyaç sahiplerine müjde! 1000 TL pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Son dakika: Normalleşme sürecinde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- ŞOK 27 Mayıs'ta o ürünler damga vuracak! Bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
- BİM 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: Haftanın indirimleri sürprizlerle dolu! Kamp ürünleri dikkat çekiyor...
- Bayramdan sonra şehirler arası yasak bitecek mi? 15 ilde seyahat yasağı ne zaman biteek? Giriş çıkış açıldı mı?
- Türkiye canlı harita! Koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Coronadan bugün kaç kişi öldü? 26 Mayıs korona tablosu
- Normalleşme süreci nasıl olacak? Bayramdan sonra nereler açılacak? Spor salonları, kütüphane, restoran ve kafeler...