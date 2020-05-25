Zeynep Şenpınar cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıktı! Öldürmeden 2 hafta önce feci şekilde darp etmiş
Muğla’da milli boksör erkek arkadaşı Selim Ahmet K. tarafından vahşice katledilen Zeynep Şenpınar ile ilgili ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Zeynep’in öldürülmeden 2 hafta önce Selim Ahmet K. tarafından feci şekilde darp edildiği, hastaneye baygın halde giden genç kadının uzaklaştırma kararı aldırdığı, ancak ertesi gün giderek kararı kaldırttığı belirlendi. Sabah gazetesinden Hayrettin Şaşmaz'ın haberi...
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar ile erkek arkadaşı Selim Ahmet K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonucu acı olay meydana gelmiş, Milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet K., kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şenpınar'ı dövüp, göğsünden bıçaklamıştı.
Ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunan Selim Ahmet K.'nın ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Kendine de bıçakla zarar veren Selim Ahmet K.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtilmişti.
Zeynep Şenpınar'ın öldürülmesiyle ilgili ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre; Zeynep öldürülmeden 2 hafta önce sevgilisi Selim Ahmet K.'dan feci şekilde dayak yedi.
ÖLMEDEN 2 HAFTA ÖNCE FECİ ŞEKİLDE DARP ETMİŞ
Zeynep'in darp edildiği sırada 'imdat' diyerek bağırdığı, kimsenin olaya müdahil olmadığı, darp sonrası yüzü ve gözünün tanınmaz hale geldiği öğrenildi. Genç kadının bu sırada bayıldığı, hastaneye kaldırıldığı belirlendi. Darp sonrası polise giderek uzaklaştırma alan Zeynep'in ertesi gün giderek bu kararı kaldırttığı ortaya çıktı.
ZORLA BAŞKA EVDE YAŞATMIŞ
Ayrıca, ailesi Fransa'da yaşayan Zeynep'in ev arkadaşı ile yaşadığı sırada Selim Ahmet K. tarafından zorla evden ayrılmasının sağlandığı ve başka bir ev tutarak orada yaşamaya zorlandığı ileri sürüldü. Selim Ahmet K.'nın kirasına da yardımcı olmadığı ve sürekli olarak kavga ettikleri iddia edildi.
Hayrettin ŞAŞMAZ/SABAH
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