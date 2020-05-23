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İstanbul'da kaçak üretilen maskelere el konuldu

ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası maske, tulum, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor. Kaçak üretilen 1500 tıbbi maskeye el konuldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.05.2020
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İSTANBUL'DA KAÇAK ÜRETİLEN MASKELERE EL KONULDU

Polis ekipleri, 'ndeki bir iş yerinde hijyenik olmayan ortamda kalite standartlarının altında tıbbi maske üretilerek piyasaya sürülmeye çalışıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu iş yerine düzenleyen ekipler, kutular içerisindeki ve dikiş masalarındaki 1500 tıbbi maske ve maske yapımında kullanılan tekstil ürünleri ile dikiş makinelerine el koydu.

İş yeri sahibine, kaçak ve sağlıksız üretim yapmaktan idari para cezası uygulanırken, atölye ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

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