23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı | 23 Mayıs Cumartesi

Son dakika haberi... , Twitter'dan 'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 1491 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 117 bin 602 oldu.

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Giriş Tarihi: 23.05.2020 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020
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BAKAN KOCA SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Twitter'dan 'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaşan Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı: Destek tedavisine ihtiyaç duyan, durumu ağır hasta sayımız bugün de azalmaya devam etti. Test sayısına göre öngörülebilir düzeyde yeni vakamız var. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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