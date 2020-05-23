Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı | 23 Mayıs Cumartesi

Twitter'dan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaşan Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı: Destek tedavisine ihtiyaç duyan, durumu ağır hasta sayımız bugün de azalmaya devam etti. Test sayısına göre öngörülebilir düzeyde yeni vakamız var. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe.

Destek tedavisine ihtiyaç duyan, durumu ağır hasta sayımız bugün de azalmaya devam etti. Test sayısına göre öngörülebilir düzeyde yeni vakamız var. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/tBOtbAY3CD — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 23, 2020