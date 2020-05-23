23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Milli Savunma Bakanlığından önemli duyuru

'ndan yapılan açıklamada "Haziran 2020 celp ve sevk döneminde silâhaltına alınacak /astsubay aday adayları ve erbaş/erler ile hizmetine tabi yükümlülere ait duyuru yayımlanmıştır" denildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.05.2020 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020
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BAKANLIKTAN ÇOK ÖNEMLİ DUYURU

dün yapılan açıklamada, "Sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Mayıs'ta e-Devlet üzerinden duyurulacak. Sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacak" denilmişti.

1145 TERÖRİST YOK EDİLDİ

(MSB), "Terörle mücadele harekatı kapsamında 1 Ocak'tan bu yana yurt içi ve dışındaki bütün operasyon bölgelerinde 1445 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulunmuştu.

ALÇAKLARA GEÇİT YOK

Yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine 19 Mayıs gecesi sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." denilmişti.

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