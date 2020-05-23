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AK Parti'li Sinan Burhan'dan Mansur Yavaş’a sert tepki: İşçi çıkaracaktınız 3 bin kişiyi neden işe aldınız?

’li Başkanı ’ın kasada para olmadığı için işçi çıkartacağı yönündeki açıklamaya Altındağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Genel Başkanı ’dan sert tepki geldi. Burhan, “Bir yılda bir park dahi yapmadınız. Şu anda geldiğiniz noktada diyorsunuz ki, ‘işçi çıkartacağım!’. Peki madem işçi çıkartacaktınız, 3 bin işçi aldınız bir yılda, üç bin işçi! CHP ve kökenli. Nasıl aldınız? Paranız yoksa nasıl bu işçilerin maaşını ödeyeceksiniz? Yoksa Cumhur ittifakı mensubu AK Parti ve kökenli isimleri işten mi çıkartacaksınız, belediyede tasfiyemi yapacaksınız? Bunu bir açıklayın” diye konuştu. Sabah gazetesinden 'nın haberi...

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Giriş Tarihi: 23.05.2020 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020
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ANKARALIYA BUNU İZAH ET!

'li Başkanı , belediye bütçesi gelirlerinin normal dönemde 1 milyar lira olması gerektiğini ama 12 milyar lira açık verdiğini, 300 milyon geliri ancak elde ettiklerini açıkladı. Bu durumun böyle devam etmesi halinde işçi çıkarmak durumunda kalabileceklerini belirtti. Bu açıklamayı yapan CHP'li Mansur Yavaş'a sosyal medyadan tepki yağdı.

AK Parti'li Sinan Burhan'dan Mansur Yavaş’a sert tepki: İşçi çıkaracaktınız 3 bin kişiyi neden işe aldınız? | Video AK PARTİ'Lİ SİNAN BURHAN'DAN MANSUR YAVAŞ’A SERT TEPKİ: İŞÇİ ÇIKARACAKTINIZ 3 BİN KİŞİYİ NEDEN İŞE ALDINIZ? | VİDEO

BELEDİYE İŞÇİLERİNE KORKU VERMENİN ANLAMI YOK
Altındağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Genel Başkanı da hesabından bir video paylaşarak açıklama yaptı.

AK Partili Sinan Burhan hazırladığı videoda "Sayın Mansur Yavaş dün vahim bir açıklama yaptı. 'Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gelirleri düştü. Yani kasasında parası yok, işçi çıkartacağız.' Ey Yavaş, Ramazan ayında bayrama şurada iki gün kalmışken, Ankara Büyükşehir Belediyesi işçilerine korku vermenin, ekmeğiyle oynamanın kime ne faydası var? Bu yanlış bir açıklama olmuştur" dedi.

"PARANIZ YOKSA, NASIL BİR YILDA 3 BİN İŞÇİ ALDINIZ?"
CHP'li Mansur Yavaş'a sorular yönelten Sinan Burhan, "Yine sayın Yavaş'a şunu sormak istiyorum. Seçim öncesi 'Ankara'nın kaynakları çok geniş, israfı önleyeceğiz, yolsuzluğu önleyeceğiz, kaynak oluşturacağız ve Ankara'yı büyüteceğiz' dediniz. Sayın Yavaş, bir yılda bir park dahi yapmadınız. Şu an da geldiğiniz noktada diyorsunuz ki, işçi çıkartacağım. Peki madem işçi çıkartacaktınız, 3 bin işçi aldınız bir yılda, üç bin işçi! CHP ve İYİ Parti kökenli. Nasıl aldınız? Paranız yoksa nasıl bu işçilerin maaşını ödeyeceksiniz?" diyerek tepki gösterdi.

AMAÇ AK PARTİ VE MHP KÖKENLİLERİ TASFİYE ETMEK Mİ?
Konuşmasının devamında Sinan Burhan şunları söyledi: "Yoksa Cumhur ittifakı mensubu AK Parti ve MHP kökenli isimleri işten mi çıkartacaksınız, belediyede tasfiyemi yapacaksınız? Bunu bir açıklayın. Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri olarak buna müsaade etmeyiz, hiçbir partilinin işten çıkartılmasına müsaade etmeyiz. Ekmeyin partisi olmaz. Ekmeğin ideolojisi olmaz. Herkes evine ekmek götürmek için uğraşıyor. Yine soruyorum. Diyorsunuz ki, 'Belediyede para o zaman neden 3 bin kişiyi işe aldınız sayın Mansur Yavaş?' Ankaralıya bunu izah edin. Aksi takdirde Ankaralı size inanmayacak!"

DAMLA KAYA/SABAH

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